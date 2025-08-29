Prefarban uvredljivi grafit: Nova prijetnja Jergoviću u Zagrebu

U zagrebačkom naselju Siget, radnici Zagrebačkog holdinga uklonili su grafit s porukom "Sarajevo ispod Trebevića, povedite Dalilu i četnika Jergovića“, koji je tokom noći ispisan na zidu u Froudeovoj ulici. Radi se o drugom uvredljivom grafitu upućenom piscu Miljenku Jergoviću u samo nekoliko dana, piše Index.hr.

Još nije poznato odnosi li se ime "Dalila“ na saborsku zastupnicu Daliju Orešković. Riječ je o nastavku prijetnji Jergoviću, koji je jučer objavio da je na zgradi u Zapruđu, gdje živi, pronašao natpis:

- Jedne kolovoške noći Miljenko neće dobro proći, uz potpis "naša država – naša pravila“. Pisac je poruku shvatio vrlo ozbiljno i podijelio fotografiju na Facebooku.

Orešković se pridružila nizu političara koji su osudili prijetnje. U svojoj objavi poručila je da iza ovakvih poruka stoji aktuelna vlast predvođena HDZ-om.

- Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija. Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće. Pola minute do 12, do potpunog pada države kakva je u Ustavu zapisana - napisala je Orešković.

Istovremeno, novinarka Maja Sever jutros je objavila fotografiju na kojoj se vidi da je grafit na Jergovićevoj zgradi u Zapruđu prešaran crvenim srcima – kao simbol otpora mržnji.