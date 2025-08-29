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MALOLJETAN ZA VOLANOM

UP: Protiv Tamare Zvicer podnijet zahtjev za prekršajni postupak zbog zanemarivanja maloljetnog sina

Prekršajna prijava, kako ističu, odnosi se upravo na propust u vaspitanju maloljetnika, koji je dovođen u situaciju da ugrozi svoju i tuđu sigurnost

Kotorska policija podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Društvene mreže

A. H. K.

29.8.2025

Kotorska policija je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Tamare Zvicer (40), supruge odbjeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Kako je saopćeno iz Uprave policije, ona se tereti za zanemarivanje maloljetnog djeteta koje je u dva navrata zatečeno da upravlja putničkim vozilom vlasništva T.Z.

- Ona je procesuirana zbog zanemarivanja svog sina u pogledu vaspitanja, propuštanja ukazivanja i upozoravanja na posljedice štetnog ponašanja, kao i opasnost koja može biti prouzrokovana istim - stoji u saopćenju Uprave policije.

Prekršajna prijava, kako ističu, odnosi se upravo na propust u brizi i vaspitanju maloljetnika, koji je dovođen u situaciju da ugrozi svoju i tuđu sigurnost.

# KOTOR
# CRNA GORA
# POLICIJA
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