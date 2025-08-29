Ubistvo u Kotoru: Radovan Krivokapić preminuo od povreda zadobijenih u pucnjavi ispred porodične kuće

Pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić (44), poznat kao Mesar, večeras je ubijen u Kotoru.

On je podlegao povredama zadobijenim u pucnjavi koja se dogodila ispred njegove porodične kuće, saopštila je Uprava policije. Incident se desio u naselju Zlatne njive u Kotoru, pišu Vijesti.me.

- Večeras, oko 19:40 sati, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R.K. (44) iz Kotora, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela - navodi se u saopćenju Uprave policije.