Zajednički protest 1. septembra: Studenti i srednjoškolci na ulicama, pridružuju se i prosvjetni radnici

Studenti koji su trenutno u blokadi fakulteta u Srbiji potvrdili su putem zvaničnog naloga na društvenim mrežama da će se 1. septembra pridružiti velikom protestu koji su najavili srednjoškolci iz više gradova.

U najavi protesta, srednjoškolci su poručili: „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“, najavljujući okupljanje prvog dana nove školske godine.

Kako prenose srbijanski portali, maturanti će 1. septembra, uz podršku roditelja, nastavnika i studenata, održati komemorativnu šetnju povodom deset mjeseci od tragičnog pada nadstrešnice. U pojedinim školama su već uputili zahtjev direktorima da taj dan bude neradan, osim za prijem novih učenika.

Studenti su svoju podršku istakli riječima: „Nećemo zaboraviti. Vidimo se“, koje su objavili na Instagramu.

Protestu će se pridružiti i prosvjetni radnici, koji su javno podržali zahtjeve studenata i srednjoškolaca. Osim što će biti prisutni na ulicama, najavili su i nastavak borbe za poboljšanje radnih prava u obrazovnom sistemu Srbije.