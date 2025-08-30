Oglasila se bh. državljanka nakon skandala u Zagrebu: Otkrila zašto je protjerana iz Hrvatske

Dajana Radošljević zbog nepropisnog parkiranja pa i sukoba s vozačem tramvaja protjerana je iz Hrvatske, a ekipa RTL-a je snimila u Bosni i Hercegovini. Radošljević za RTL otkriva šta se to dogodilo kobnog dana i najavljuje žalbu. S njom je razgovarala Ivana Ivanda Rožić.

Na pitanje zašto je protjerana iz Hrvatske, odgovorila je da je to zbog pogrešnog parkiranja.

Novinarka je upitala kako izgleda taj proces protjerivanja. Jesu li joj rekli da mora otići i jesu li je odvezli do granice.

- Apsolutno ne. To je napravljeno na jedan podmukao, ciničan način. Pozvali su me 27. avgusta u 19.15 sati u V. policijsku postaju na razgovor, a zatim su mi rekli da zbog prekršajnog naloga idem na Oranice prespavati i da ujutro idem pred sud. Taj isti sud mi je odredio samo prekršajnu kaznu u iznosu od 660 eura i dalje me ni za što nisu teretili. Izjasnila sam se krivom, rekla da sam se nepropisno parkirala i ispričala se – i tu je sve završilo. Nakon toga, isti taj sud me u 11.15 sati pustio, a onda su me, bez da su mi rekli da sam uhićena ili bilo što drugo, odveli u V. postaju i tamo držali do 19 sati, tada je došlo do toga da su oni izvukli da sam ja imala saobraćajne prekršaje nepropisnog parkiranja i jedanput vožnja prekoračenje brzine gdje je to zastarjelo jer se dogodilo 2021. i 2022. – rekla je Radošljević, dodavši kako je protjerana samo zbog saobraćajnog prekršaja, što je, kako kaže, nestvarno.

Sukob s vozačem

Novinarka je upitala kako se Radošljević našla u sukobu s vozačem ZET-a i je li ga stvarno pretukla.

- Ne, ne ja ga apsolutno nisam pretukla, to je previše otišlo u hype, visinu, nema mjesta za to. Dogodilo se to da ja doista snosim krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, međutim ja sam samo trebala da odem do najbliže ljekarne da uzmem kapi za oko, nepropisno se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašteno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u ljekarnu, izišla, ispričala se svima pa i ZET-ovcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor. Tada sam ja, smatrajući da sam napadnuta, izišla iz auta i reagovala kako sam reagovala – kazala je.

Na pitanje je li joj sada žao i da li bi ponovo učinila isto ili smatra da je pretjerala, kaže kako misli da je u tom trenutku pretjerala, ali je jednostavno reagovala iz revolta.

- Ipak, mislim da ovo nije kazna koja mi je trebala biti izrečena zbog toga – dodala je.

Dobila je progon na tri godine, a kazala je da će se i dalje boriti da se ukine ono što joj je stavljeno na teret zbog prekršaja u saobraćaju.

Udarac nogom

- Želim se vratiti tamo i definitivno ću se boriti za pravdu. Smatram da ima mnogo, na primjer, Filipinaca i Nepalaca koji rade puno gore stvari, a nisu protjerani – istakla je, dodajući kako se vozači izvinila i da sada očekuje njegovo izvinjenje, s obzirom da se na videu koji se pojavio u javnosti vidi kako je on nju udario nogom.

- A niko to nije primijetio, osim mog napada na njega – poručuje.

Dajana Radošljević 30-godišnja je državljanka Bosne i Hercegovine, rodom iz Prijedora gdje ima kockarnicu. Bila je vlasnica i salona za njegu tijela u Zagrebu. Aktivna je na društvenim mrežama gdje redovno dijeli fotografije luksuznog života i izazovni sadržaj, prati je 16 hiljada ljudi, prenosi net.hr.