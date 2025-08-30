Snažno nevrijeme: Lije kao iz kabla, ne vidi se prst pred okom

Snažno nevrijeme pogodilo je jutros crnogorsko primorje, a kako se vidi na snimku koji je poslala čitateljka Telegraf.rs, kod Kotora ne vidi se prst pred okom zbog kiše.

Obilna kiša, praćena snažnim vjetrom, sručila se jutros na Boku Kotorsku. Kako se vidi na snimku, kiša lije kao iz kabla, dok se more uzburkalo i talasi su veliki.

Nevrijeme je donijelo i snažan vjetar, dok se more bukvalno stopilo sa sivim nebom.

- Koliko jučer smo uživali u kupanju, danas možemo da plivamo po ulici - kaže čitateljka Telegrafa.

Srbija je pod uticajem ciklona, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom već su zahvatili region. Na udaru su Slovenija, Hrvatska, BiH i Crna Gora.

Najkritičnija situacije je na jugu Dalmacije i BIH preko kojih se premješta veoma snažan grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima.

U toku dana ovi predjeli regiona bit će na udaru oluja, a sa Jadrana one će zahvatiti i Crnu Goru, uključujući i crnogorsko primorje.

Inače, kako će nad ovim predjelima lokalno pasti 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, očekuje se opasnost od urbanih poplava i bujica.

Snimak pogledajte OVDJE.