Jako nevrijeme i u Dubrovniku, pogledajte snimke

Prema izvještajima, JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Šipan imali su šest intervencija u jutarnjim satima, od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana s prometnica. Intervencije JVP Dubrovački vatrogasci obuhvatile su pilanje stabala na četiri lokacije: Šipan luka, Trsteno te u Ulici Bartola Kašića u Mokošici. Osim toga, ekipe su imale i dvije intervencije zbog poplava i ispiranja, koje su zabilježene na Pilama i u Ulici Marka Marojice, javlja Dubrovački Dnevnik.

DVD Župa dubrovačka također je bilo aktivno s osam intervencija, uključujući sedam pilanja stabala i grana, dok je jedna intervencija bila vezana uz ispumpavanje vode. U svim intervencijama sudjelovalo je osam vatrogasaca s tri vozila.