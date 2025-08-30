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ELEMENTARNA NEPOGODA

Jako nevrijeme i u Dubrovniku, pogledajte snimke

Obilna kiša na gradskim ulicama napravila je i slap u gradu

Nevrijeme u Dubrovniku. Screenshot

Index.hr

30.8.2025

Jako nevrijeme pogodilo je i Dubrovnik.

Obilna kiša na gradskim ulicama napravila je i slap u gradu. 

Prema izvještajima, JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Šipan imali su šest intervencija u jutarnjim satima, od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana s prometnica. Intervencije JVP Dubrovački vatrogasci obuhvatile su pilanje stabala na četiri lokacije: Šipan luka, Trsteno te u Ulici Bartola Kašića u Mokošici. Osim toga, ekipe su imale i dvije intervencije zbog poplava i ispiranja, koje su zabilježene na Pilama i u Ulici Marka Marojice, javlja Dubrovački Dnevnik.

DVD Župa dubrovačka također je bilo aktivno s osam intervencija, uključujući sedam pilanja stabala i grana, dok je jedna intervencija bila vezana uz ispumpavanje vode. U svim intervencijama sudjelovalo je osam vatrogasaca s tri vozila. 

# DUBROVNIK
# GRAD
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