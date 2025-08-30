Trivić: Čvrsto vjerujem i znam da će SNSD učestvovati na izborima

Predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić osvrnula se na izjavu lidera SNSD-a Milorada Dodika koji je kazao kako njegova stranka neće učestvovati na prijevremenim izborima.

Saopštili da se neće prijaviti

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske koji će biti održani 23. novembra.

"SNSD, dosljedno poštujući odluku NSRS-a, neće se prijaviti na ove izbore niti će na njima učestvovati. Možda će učestvovati na neki drugi način, ali smatramo da je ovo posljednja podvala koja dolazi iz Sarajeva srpskom narodu", kazao je Dodik.

Trivić je istaknula kako čvrsto vjeruje i zna da će SNSD učestvovati na prijevremenim izborima iako tvrde da to nije opcija.

Biranje dobrog rješenja

"Dodikova rečenica u ovom videosnimku govori u prilog toj činjenici - 'Možda ćemo učestvovati na drugi način'. Dakle, SNSD neće prijaviti kandidata, što ne znači da se neće kandidovati neki nezavisni kandidat iza kojeg će oni stati, na primjer", navela je Trivić.

Dodala je da je njihov stav jasan te da se obezglavljenost institucija mora završiti.

"I ovdje se ne radi o biranju dobrog rješenja, ovdje se radi o tome da su izbori najmanje loše rješenje po Republiku Srpsku jer sve drugo vodi u dalje produbljivanje ustavno-pravne i političke krize", poručila je Trivić.