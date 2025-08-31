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OBILNA KIŠA

Video / Na Pelješcu napukla cesta zbog udara groma

U Župi dubrovačkoj lokalni je DVD imao osam intervencija, od čega sedam piljenja i uklanjanja grana i stabala te jedno ispumpavanje

Napukla cesta. Screenshot

A. O.

31.8.2025

Obilna kiša pala je jučer na području Dubrovačko-neretvanske županije, a prvo je jako nevrijeme područje pogodilo u ranim jutarnjim satima, kada su najviše intervencija, njih više od 30, imali vatrogasci u dolini Neretve.

Županijski centar 112 Dubrovnik primio je od 8:20 do 13:30 sati više od 30 dojava o poplavljivanju prizemnih i podrumskih prostorija objekata na području Metkovića i Komina, a intervenirali su JVP Metković i DVD Metković, prenosi Index.hr.

Tokom jutra, JVP Dubrovački vatrogasci imali su šest intervencija. U četiri navrata trebalo je piliti i uklanjati srušena stabla u Šipanskoj Luci, Trstenom i Mokošici, a dvije su intervencije bile u Dubrovniku zbog poplave na području Pila i Lapada.

U Župi dubrovačkoj lokalni je DVD imao osam intervencija, od čega sedam piljenja i uklanjanja grana i stabala te jedno ispumpavanje.

U večernjim satima opet je grmljavinsko nevrijeme pogodilo dijelove tog područja. Zbog udara groma napukla je cesta između Trpnja i Potomja na Pelješcu.

Grane su pale grane u Ulici Iva Vojnovića u Lapadu i Trstenom. U Lapadu je, kako navode, zbog toga oštećeno jedno vozilo, prenosi lokalni portal Dubrovački Dnevnik. Na putu ima i odrona.

# NEVRIJEME
# DUBROVNIK
# KIŠA
# PELJEŠAC
# GROM
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