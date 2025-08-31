Video / Na Pelješcu napukla cesta zbog udara groma

Obilna kiša pala je jučer na području Dubrovačko-neretvanske županije, a prvo je jako nevrijeme područje pogodilo u ranim jutarnjim satima, kada su najviše intervencija, njih više od 30, imali vatrogasci u dolini Neretve.

Županijski centar 112 Dubrovnik primio je od 8:20 do 13:30 sati više od 30 dojava o poplavljivanju prizemnih i podrumskih prostorija objekata na području Metkovića i Komina, a intervenirali su JVP Metković i DVD Metković, prenosi Index.hr.

Tokom jutra, JVP Dubrovački vatrogasci imali su šest intervencija. U četiri navrata trebalo je piliti i uklanjati srušena stabla u Šipanskoj Luci, Trstenom i Mokošici, a dvije su intervencije bile u Dubrovniku zbog poplave na području Pila i Lapada.