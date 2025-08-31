Oluja poharala Tivat: Dva hidroaviona učesnika regate teško oštećena na aerodromu

Jaka oluja koja je sinoć oko 23 sata pogodila Tivat, oštetila je dva ultralaka hidroaviona parkirana na platformi za generalnu avijaciju Aerodroma Tivat.

Oba vazduhoplova bili su učesnici 5. Međunarodne regate hidroaviona "Montadria".

Naime, jučer su sletjela u Tivat, da bi njihove posade tu prenoćile, planirajući nastavak puta prema Hrvatskoj i Zapadnoj Evropi, pišu podgoričke vijesti.

Jedan hidroavion je u potpunosti prevrnut na leđa, dok je na drugom slomljena lijeva strana. Nije bilo povrijeđenih, a istraga je u toku.

Ovogodišnja regata "Montadria" protekla je u znaku problema. Osim kratkog prikaza hidroaviona na otvaranju u četvrtak i preleta ka Kapinom polju kod Nikšića, gotovo nijedna od planiranih aktivnosti nije realizovana. Zbog toga je većina učesnika regatu napustila ranije nego što je planirano.