U Hrvatskoj pretukli Dominikanca, mislili da je gej: "Vikali su "crnac", zatekla sam muža u lokvi krvi"

Supruga 30-godišnjeg državljanina Dominikanske Republike, koji je fizički napadnut u noći sa subote na nedjelju u Vrsaru, rekla je za Index više detalja o ovom događaju, objasnivši kako je njezin suprug udaren oštrim predmetom u glavu.

Kako je danas izvijestila istarska policija, uhapšena su dvojica mladića iz okolice Poreča u dobi od 20 i 19 godina zbog napada i nanošenja lakših tjelesnih ozljeda 30-godišnjem državljaninu Dominikanske Republike "zbog njegove seksualne orijentacije".

Policija je saopćila i da su nakon napada drugi strani državljani pokušali spriječiti napadače u bijegu te su počinitelji pritom udarili 21-godišnjeg državljanina Kolumbije i odgurnuli 21-godišnju državljanku Argentine.

Supruga: On nije gay

Supruga Dominikanca, hrvatska državljanka, rekla je da njezin suprug nije homoseksualac kako se može iščitati iz priopćenja policije. Istaknula je da njezin suprug ima privremeno boravište u Republici Hrvatskoj te da će dogodine aplicirati za državljanstvo. Kaže i da skupa rade u hotelu ispred kojeg se incident dogodio.

"Moj suprug nije gay. Koliko znam, nije niti nitko iz našeg društva gay. Nekoliko nas bilo je u jednom kafiću, sve je bilo OK i nije bilo nijednog incidenta. Zatim smo se uputili prema hotelu gdje svi živimo i radimo", govori.

"Izgledalo je strašno"

"Ispred ulaza u hotel došla su dvojica muškaraca na motorima i počeli su se derati: "pederi", "gejevi" i što sve ne u tom stilu. Radilo se i o rasnoj diskriminaciji jer su se derali i "crnac"... Tako su mi rekli jer u samom trenutku napada nisam bila prisutna budući da sam malo zaostala za društvom dok smo išli prema hotelu.

Prema onome što su mi rekli, jedan napadač je udario našeg prijatelja Argentinca, moj suprug je uskočio u pomoć i rekao da ne želimo probleme. Ali tada je dobio s leđa udarac u glavu, nakon čega se srušio. Rekla bih da je udaren nekakvim oštrim predmetom.

Učinjen je CT mozga, radi se o porezotini, nije potres mozga, ali izgledalo je strašno. Nastala je velika lokva krvi, on je ležao... Tako sam ga zatekla. Arkada mu je isto bila porezana. Odvezen je u pulsku bolnicu i otpušten je sutradan", rekla je.

"Navodno su krenuli iz kafića odmah za nama"

Kaže da s nikim u kafiću prije toga nisu imali problema.

"Družili smo se samo međusobno, ni s kim nismo komunicirali. Jedna svjedokinja je kasnije rekla da je vidjela napadače kako su se zaputili za nama čim smo otišli iz prostora. No mi stvarno ne znamo tko su oni i što smo im skrivili", kazala je supruga napadnutog Dominikanca.

"Protiv obojice je pokrenut postupak zbog drskog ponašanja, odnosno prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je 20-godišnjak prijavljen i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije", izvijestili su iz PU istarske.