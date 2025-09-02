Plenković izjavio da je Srbija na rubu građanskog rata: Brnabić mu žestoko odgovorila

Premijer Hrvatske Andrej Plenković osvrnuo se na političku situaciju na Zapadnom Balkanu i izazovima koji prate proces pristupanja u Evropsku uniju.

Tom prilikom je, između ostalog, naveo da je Srbija na rubu građanskog rata.

- Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost. Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i mijenjajućeg globalnog konteksta. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali trebaju se politički stabilizirati – rekao je Plenković.

Odmah mu je stigao odgovor predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić.