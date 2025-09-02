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"TO JE STVARNOST"

Plenković izjavio da je Srbija na rubu građanskog rata: Brnabić mu žestoko odgovorila

Toliko su to željeli i toliko u to uložili, rekla je Brnabić

Brnabić i Plenković: Jedan od ranijih susreta. Vlada RH

A. O.

2.9.2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković osvrnuo se na političku situaciju na Zapadnom Balkanu i izazovima koji prate proces pristupanja u Evropsku uniju.

Tom prilikom je, između ostalog, naveo da je Srbija na rubu građanskog rata.

- Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost. Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i mijenjajućeg globalnog konteksta. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali trebaju se politički stabilizirati – rekao je Plenković.

Odmah mu je stigao odgovor predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić.

Objava Brnabić. Screenshot

- Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to željeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pjesmu - džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... Kuharica završila u đubretu (i bukvalno) - odgovorila je Brnabić.

# SRBIJA
# ANDREJ PLENKOVIĆ
# HRVATSKA
# ANA BRNABIĆ
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