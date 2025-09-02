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ZLOUPOTREBA

Bivša hrvatska ministrica osuđena zbog ručkova za EU novac

Odvojeno se protiv Žalac vodila istraga zbog sumnje da je rođendansku proslavu platila EU sredstvima

Agencije

Index.hr

2.9.2025

Bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU danas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, objavio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Plaćala privatne troškove novcem EU

Bivša Plenkovićeva ministrica i miljenica za koju je predsjednik vlade i HDZ-a govorio da je "sjajna" i da "nikada nije vidio nekoga s takvim znanjem", u razdoblju od svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala je da se, u najmanje devet navrata, njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima koji nisu bili u opravdane službene već u privatne svrhe, i kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije, plate javnim novcem.

Utvrđeno je da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Nagodba o priznanju krivnje

Ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla je nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 9.732,35 eura – na štetu financijskih interesa EU (85%) i Republike Hrvatske (15%).

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe. Prethodno je, tijekom istrage u cijelosti na ime naknade štete uplatila iznos od 9.732,35 eura.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

Već osuđena na dvije godine zatvora

Podsjetimo, Žalac je već ranije osuđena na zatvor u aferi Softver. Županijski sud u Zagrebu osudio ju je u lipnju ove godine na dvije godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem. Presuda je donesena na temelju sporazuma o priznanju krivnje i prije potpisivanja nagodbe uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete.

Taj slučaj odnosio se na nabavu informacijskog sustava iz 2017., kada je, prema optužbi EPPO-a, umjetno povećana procijenjena vrijednost i proveden pregovarački postupak bez objave, a ugovor je dodijeljen po nerealno visokoj cijeni od 1.73 milijuna eura. Iako je postupak prvo poništen zbog kršenja Zakona o javnoj nabavi, ugovor je na kraju sklopljen; procjenjuje se da je proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a državni proračun RH za gotovo 300.000 eura. Sud je potvrdio zakonitost poruka pronađenih u mobitelu Josipe Rimac (u kojima se spominju inicijali “AP”), koje su unesene u spis protiv Žalac.

Odvojeno se protiv Žalac vodila istraga zbog sumnje da je rođendansku proslavu platila EU sredstvima koja je danas i potvrđena presudom. U tom je predmetu njezina tadašnja suradnica Ivana Alilović priznala krivnju i nagodila se za uvjetnu kaznu.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# GABRIJELA ŽALAC
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