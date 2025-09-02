Bivša hrvatska ministrica osuđena zbog ručkova za EU novac

Bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU danas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, objavio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Plaćala privatne troškove novcem EU

Bivša Plenkovićeva ministrica i miljenica za koju je predsjednik vlade i HDZ-a govorio da je "sjajna" i da "nikada nije vidio nekoga s takvim znanjem", u razdoblju od svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala je da se, u najmanje devet navrata, njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima koji nisu bili u opravdane službene već u privatne svrhe, i kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije, plate javnim novcem.

Utvrđeno je da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Nagodba o priznanju krivnje

Ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla je nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 9.732,35 eura – na štetu financijskih interesa EU (85%) i Republike Hrvatske (15%).

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe. Prethodno je, tijekom istrage u cijelosti na ime naknade štete uplatila iznos od 9.732,35 eura.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

Već osuđena na dvije godine zatvora

Podsjetimo, Žalac je već ranije osuđena na zatvor u aferi Softver. Županijski sud u Zagrebu osudio ju je u lipnju ove godine na dvije godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem. Presuda je donesena na temelju sporazuma o priznanju krivnje i prije potpisivanja nagodbe uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete.

Taj slučaj odnosio se na nabavu informacijskog sustava iz 2017., kada je, prema optužbi EPPO-a, umjetno povećana procijenjena vrijednost i proveden pregovarački postupak bez objave, a ugovor je dodijeljen po nerealno visokoj cijeni od 1.73 milijuna eura. Iako je postupak prvo poništen zbog kršenja Zakona o javnoj nabavi, ugovor je na kraju sklopljen; procjenjuje se da je proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a državni proračun RH za gotovo 300.000 eura. Sud je potvrdio zakonitost poruka pronađenih u mobitelu Josipe Rimac (u kojima se spominju inicijali “AP”), koje su unesene u spis protiv Žalac.

Odvojeno se protiv Žalac vodila istraga zbog sumnje da je rođendansku proslavu platila EU sredstvima koja je danas i potvrđena presudom. U tom je predmetu njezina tadašnja suradnica Ivana Alilović priznala krivnju i nagodila se za uvjetnu kaznu.