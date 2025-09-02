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"RAT SE NEĆE DOGODITI"

Vučić žestoko odgovorio Plenkoviću: "To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave!"

Nikada im ništa slično nećemo poželjeti, naglasio je Vučić

Vučić: Odbrusio Plenkoviću. Anadolija / Patricija Flikac / PIXSELL

A. O.

2.9.2025

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je kazao da je izjava premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da je Srbija na rubu građanskog rata zlonamjerna i da se to neće dogoditi, nego da će Srbija nastaviti brzo rasti i biti sve uspješnija.

- To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave da bi urušilo imidž Srbije u svijetu. Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumiju. A moj odgovor stane u jednu rečenicu: „Što je babi milo, to joj se i snilo“ - rekao je Vučić na konferenciji za medije u Pekingu nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost.

- Srbija će nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, usprkos golemim naporima i službenim, a posebno neslužbenim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsjednici njima dodvoravali, ispričavali se zbog toga što su nam protjerivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine - rekao je Vučić.

Ipak, bez obzira na sve "pokvarene komentare", Srbija će "nastaviti pružati ruku" Hrvatskoj, napomenuo je.

- Nikada im ništa slično nećemo poželjeti - naglasio je Vučić.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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