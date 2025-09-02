Vučić žestoko odgovorio Plenkoviću: "To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave!"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je kazao da je izjava premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da je Srbija na rubu građanskog rata zlonamjerna i da se to neće dogoditi, nego da će Srbija nastaviti brzo rasti i biti sve uspješnija.

- To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave da bi urušilo imidž Srbije u svijetu. Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumiju. A moj odgovor stane u jednu rečenicu: „Što je babi milo, to joj se i snilo“ - rekao je Vučić na konferenciji za medije u Pekingu nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost.