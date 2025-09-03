Ribari kod Dubrovnika uhvatili morskog psa: Zapleo im se repom, odmah ga pustili nazad

Riječ o životinji koju se naziva morskim psom kojeg nazivamo morski pas kučak, psina dugonska ili popularno - mako (Isurus oxyrinchus).

Neočekivai ulov desio se u moru kod Dubrovnika ovih dana, kada su članovi Maritimo Fishinga tijekom izleta ulovili morskog psa. Kako su objavili na svom Facebook profilu, nakon napete borbe morski predator opasno se zapleo repom, no vodič Leon brzo je reagirao i uspio ga osloboditi, a životinja je potom vraćena natrag u Jadrana.

U Maritimu ističu da je prizor bio impresivan i zastrašujuć u isto vrijeme. Riječ je o mako morskom psu, poznatom i kao „gepardu oceana“, koji može dosegnuti brzinu i do 70 kilometara na sat. Promatrati takvog predatora iz blizine, kažu, bilo je „ponizno i zadivljujuće iskustvo“.

Susreti s morskim psima u Jadranu postaju sve češći, a podsjećamo, kako je mako morski pas viđen i prošlog mjeseca kod Žirja, kada je došao do broda tunolovca i u jednom zalogaju odgrizao mu pola tune od 30 kilograma. Iz Instituta oceanografiju i ribarstvo, kako su objavili već i prije, kazali su da je riječ o životinji koju se naziva morskim psom kojeg nazivamo morski pas kučak, psina dugonska ili popularno - mako (Isurus oxyrinchus).