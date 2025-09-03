Nakon napada i prijetećih poruka: Milanović podržao pisca Jergovića

- Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem koji je u Uredu predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao. Ali, književnik kao književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče. A to i jest suština razgovora, kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje: slušati i čuti što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći. Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva - napisao je Milanović.

- Ovo sam danas zatekao na zgradi u kojoj živim. Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji. Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje.

Drugo je, međutim, važnije: proizvesti nelagodu u žrtvinih susjeda. Nije sasvim ugodno u zastrašenim društvima, pod fašističkim i rasističkim ideologijama, živjeti u zgradi u kojoj je razotkriven i javno obilježen jedan: Rom, Židov, Srbin, Jugoslaven, ljevičar... Čitatelj će sam već nastaviti započeti niz.

Najjednostavnije bi, naravno, bilo otići. Time bi se ostvario smisao ovog grafita, naročito dijela: 'Naša država naša pravila', ispisanog karakterističnom modrom bojom. Ali kako je na meni riječ, onda da kažem i ovo... Premda policiji neću podnijeti prijavu, naprosto zato što nemam vremena, niti u ovoj vrsti slučajeva imam povjerenja u policiju, svaki napad na sebe i svoje bližnje učinit ću javnim. I učinit ću sve da o njemu budu obaviješteni svi koji, bilo gdje na svijetu, objavljuju moje knjige ili pišu o njima. I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita, sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Hvala na pažnji - napisao je Jergović.

Dan kasnije osvanuo je grafit i u Sigetu.

- Sarajevo ispod Trebevića, povedite Dalilu i četnika Jergovića - pisalo je na grafitu koji je ubrzo prebojan.