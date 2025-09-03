Vesni Medenici određen kućni umjesto istražnog pritvora

Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici određen je kućni umjesto istražnog pritvora, kako je to tražilo tužilaštvo.

Vijeće Višeg suda u Podgorici mišljenja je da Medenica ometa vođenje postupka izbjegavanjem da dolazi na ročišta, a sve zbog isteka roka pritvora u kojem se nalazi njen sin Miloš.

Otišla na liječenje

Specijalni crnogorski tužilac Vukas Radonjić izjavio je pred sudom da predlaže određivanje istražnog pritvora jer smatra da Vesna Medenica izbjegava suđenja i da je otišla na liječenje koje nije u ovom periodu nužno i na koje je mogla poći i ranije ili kasnije.

Medenica nije došla na zakazani pretres jer se nalazi u risanskoj bolnici na odjeljenju ortopedije.

Donesena odluka

Odluka je donesena većinom glasova sudskog vijeća i stupit će na snagu danom izlaska Medenice sa bolničkog liječenja i trajat će dok to bude potrebno.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i firme "Kopad Company".

Više krivičnih djela

Optužnica je podignuta za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita, navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.

Miloš Medenica tereti se da je u 2019. godini stvorio kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali njegova majka Vesna i drugi okrivljeni, s ciljem šverca cigareta i protivzakonitog uticaja na sudsku vlast, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Navodi se da je, u saizvršilaštvu sa okrivljenim pripadnicima kriminalne organizacije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, iz Slobodne carinske zone luke Bar krijumčario cigarete uz pomoć lažne dokumentacije i davanja mita carinskim službenicima.

Uhapšena na aerodromu

Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila 2022. godine na podgoričkom aerodromu u Golubovcima, nakon što je državno tužilaštvo formiralo predmet u slučaju njenog sina Miloša, prenosi RTS.

Predmet je formiran nakon što je podgorički portal Libertas objavio da se on, sudeći prema podacima koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji i tužilaštvu, bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom narkotika.

Medenica i njen su demantovali dostavljene navode Europola, a suđenje ovoj grupi traje. Vesna Medenica bila je na čelu Vrhovnog suda 17 godina, do ostavke koju je podnijela krajem 2020. godine.