U Tuzima održana centralna mevludska svečanost

Na platou Medrese "Mehmed Fatih" u Tuzima, večeras je održana centralna mevludska svečanost pod nazivom „Veče Kur’ana, ilahija i kasida“, povodom mjeseca Rebiu-l-evvela, u kojem je rođen Allahov poslanik Muhammed, a.s., javlja Anadolija.

Svečanost je organizovala Islamska zajednica u Crnoj Gori u saradnji sa Medresom "Mehmed Fatih" te medžlisima Podgorica, Tuzi i Dinoša.

Program je obuhvatio učenje Kur’ana, izvođenje ilahija i kasida, a prisutnima su se predstavili poznati učači i gosti - hafiz Sulejman Bugari, hafiz Yunus Kocan, Mustafa Isaković, muftija Skadra Muhamed Sytari, te hafiz Egzon Ibrahimi.

Veliki broj vjernika prisustvovao je svečanosti, koja je protekla u duhovnom oplemenjivanju, podsjećajući na značaj rođenja Allahovog poslanika, a.s., te na vrijednost zajedničkog okupljanja i jačanja vjere.

Organizatori su istakli da je cilj manifestacije njegovanje islamske tradicije, promovisanje duhovnih vrijednosti i jačanje zajedništva među vjernicima.