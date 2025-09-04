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NA SJEDNICI

Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma iz Sokoca

Od početka 2025. godine, crnogorsko Ministarstvo prosvjete podnijelo je tužiteljstvu više od 20 prijava zbog sumnje na falsificirane inozemne diplome

Privremena obustava. CIN-CG

FENA

4.9.2025

Vlada Crne Gore donijela je na sjednici u četvrtak odluku da, radi zaštite javnog interesa, privremeno obustavi priznavanje diploma stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo - Sokolac, u svrhu zapošljavanja, doznaju "Vijesti".

Kako navode, odluku je predložilo Ministarstvo prosvjete, znanosti i inovacija, obrazlažući to činjenicom da dominantan broj diploma koje dolaze s privatne ustanove iz Sokoca tiču se studija sigurnosti i da je taj broj nerazmjeran s brojem diplomiranih studenata na sličnim programima u Crnoj Gori.

Novi Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, koji je u lipnju stupio na snagu, propisuje više uvjeta u postupku nostrifikacije diploma radi zapošljavanja, zbog čega je neophodno da ENIC centar MPNI pribavi dokaze o ispunjenosti svih tih kriterija.

Ministarstvo prosvjete je krajem prošle godine privremeno obustavilo i priznavanje obrazovnih isprava stečenih na šest privatnih ustanova visokog obrazovanja u BiH, sve dok sudovi ne donesu presudu u predmetu "Klaster", u kojem se čelni ljudi tih fakulteta terete za trgovinu diplomama uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske i zdravstvene struke, kao i menadžmenta, pišu Vijesti.

Od početka 2025. godine, crnogorsko Ministarstvo prosvjete podnijelo je tužiteljstvu više od 20 prijava zbog sumnje na falsificirane inozemne diplome.

# SOKOLAC
# VLADA CRNE GORE
# DIPLOME
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