Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma iz Sokoca

Vlada Crne Gore donijela je na sjednici u četvrtak odluku da, radi zaštite javnog interesa, privremeno obustavi priznavanje diploma stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo - Sokolac, u svrhu zapošljavanja, doznaju "Vijesti".

Kako navode, odluku je predložilo Ministarstvo prosvjete, znanosti i inovacija, obrazlažući to činjenicom da dominantan broj diploma koje dolaze s privatne ustanove iz Sokoca tiču se studija sigurnosti i da je taj broj nerazmjeran s brojem diplomiranih studenata na sličnim programima u Crnoj Gori.

Novi Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, koji je u lipnju stupio na snagu, propisuje više uvjeta u postupku nostrifikacije diploma radi zapošljavanja, zbog čega je neophodno da ENIC centar MPNI pribavi dokaze o ispunjenosti svih tih kriterija.

Ministarstvo prosvjete je krajem prošle godine privremeno obustavilo i priznavanje obrazovnih isprava stečenih na šest privatnih ustanova visokog obrazovanja u BiH, sve dok sudovi ne donesu presudu u predmetu "Klaster", u kojem se čelni ljudi tih fakulteta terete za trgovinu diplomama uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske i zdravstvene struke, kao i menadžmenta, pišu Vijesti.

Od početka 2025. godine, crnogorsko Ministarstvo prosvjete podnijelo je tužiteljstvu više od 20 prijava zbog sumnje na falsificirane inozemne diplome.