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PREVARANTI NA DJELU

Uhapšena trojica lažnih policajaca, privedeni uz upotrebu prisile

Tokom pretrage njihovih domova pronađen je novac i drugi dokazi

Policija Hrvatske. FENA

Dž. R.

5.9.2025

Zagrebačka policija u četvrtak je uhapsila trojicu prevaranata koji su se lažno predstavljali kao policajci, a pretragom njihovih domova pronađen je novac i drugi dokazi nedjela za koja su osumnjičeni.

Policija je izvijestila da je "ubrzo nakon počinjenog kaznenog djela" na zagrebačkoj Pešćenici uhitila 25-godišnjaka i dvojicu 29-godišnjaka koje sumnjiči za više prijevara lažnim predstavljanjem.

Dodaju da su operativnim radom te izvidima došli su do saznanja o mogućim počiniteljima prijevara te su osumnjičeni "uz uporabu sredstava prisile" privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

- Jučer tokom dana obavljene su pretrage domova i drugih pokretnih sredstva kojima se koriste osumnjičeni, pronađen je novac i drugi dokazi - objavila je zagrebačka policija ne otkrivajući detalje, prenosi Hina.

# POLICIJA
# HRVATSKA
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