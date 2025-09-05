Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MIRSAD AZEMOVIĆ

Ministar u Vladi: Albanci, albanski jezik, kultura, umjetnici sastavi su dio Crne Gore

Kako je istakao, nedopustivo je, a predstavlja i krivično djelo, da to ikome u Crnoj Gori smeta

Mirsad Azemović. Screenshot

D. H.

5.9.2025

"Prekid projekcije filma na albanskom jeziku na Festivalu u Podgorici nedopustiv čin netrpeljivosti i mržnje", saopštio je član predsjedništva Bošnjačke stranke i ministar dijaspore u Vladi Crne Gore, Mirsad Azemović.

“Albanci, albanski jezik, kultura, umjetnici... sastavni su dio građanske, multietničke, multikulturalne, savremene, evropske i jedine moguće Crne Gore”, kazao je Azemović.

Kako je istakao, nedopustivo je, a predstavlja i krivično djelo, da to ikome u Crnoj Gori smeta.

“Tužilaštvo da utvrdi ko su vinovnici ovog nedjela i da ih hitno procesuira jer u Crnoj Gori nema mjesta netrpeljivosti prema bilo kome a posebno ne prema Albancima i albanskom jeziku kao neodvojivom dijelu identiteta moderne Crne Gore ugrađenom u njene temelje”, zaključio je Azemović.

# CRNA GORA
# MIRSAD AZEMOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.