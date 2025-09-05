Ministar u Vladi: Albanci, albanski jezik, kultura, umjetnici sastavi su dio Crne Gore

"Prekid projekcije filma na albanskom jeziku na Festivalu u Podgorici nedopustiv čin netrpeljivosti i mržnje", saopštio je član predsjedništva Bošnjačke stranke i ministar dijaspore u Vladi Crne Gore, Mirsad Azemović.

“Albanci, albanski jezik, kultura, umjetnici... sastavni su dio građanske, multietničke, multikulturalne, savremene, evropske i jedine moguće Crne Gore”, kazao je Azemović.

Kako je istakao, nedopustivo je, a predstavlja i krivično djelo, da to ikome u Crnoj Gori smeta.

“Tužilaštvo da utvrdi ko su vinovnici ovog nedjela i da ih hitno procesuira jer u Crnoj Gori nema mjesta netrpeljivosti prema bilo kome a posebno ne prema Albancima i albanskom jeziku kao neodvojivom dijelu identiteta moderne Crne Gore ugrađenom u njene temelje”, zaključio je Azemović.