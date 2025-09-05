Pogledajte šta se dogodilo Titovom pristaništu na Brijunima, preko noći: Ovo su detalji

Vilu je za protokolarne dužnosti triput koristio i aktuelni hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Prvi je put 2021. tamo ugostio tadašnjeg crnogorskog predsjednika Milu Đukanovića. Zatim je 2022. na Brijunima ugostio dvojicu kolega iz Austrije i Slovenije, Aleksandera Van der Belena (Alexandera Van der Bellena) i Boruta Pahora u okviru 9. trilateralnog sastanka, a 2023. na Brijunima je s Milanovićem bio i sadašnji crnogorski predsjednik Jakov Milatović koji je u Hrvatskoj boravio u dvodnevnoj službenoj posjeti.

Bijela vila sagrađena je 1953. za Josipa Broza Tita i do kraja života bila je njegova rezidencija u kojoj su poslije protokolarno boravili hrvatski predsjednici Franjo Tuđman, Stjepan Mesić, kao i Ivo Josipović, a nije je koristila Kolinda Grabar-Kitarović, koja je ljeta provodila u vojnom objektu na Brijunima.

Iz Državnih nekretnina potvrdili su Jutarnjem listu da je došlo do urušavanja uslijed vremenskih neprilika i da se radi na sanaciji. Budući da se urušio samo jedan dio pristaništa, on se i dalje može koristiti za brodove i neće biti problema sa snabdijevanjem.

Naime, budući da je riječ o pomorskom dobru, u sanaciju će biti uključeno više institucija. Tu su Državne nekretnine koje uime Hrvatske upravljaju rezidencijama, Ministarstvo pomorstva, Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, kao i Istarska županija.

Dio pristaništa za brodove kod Titove Bijele vile na Brijunima se urušio, a u julu je održan sastanak više učesnika oko rješavanja problema, piše Jutarnji list .

Bijela vila koristi se za protokolarne dužnosti hrvatskih predsjednika, dok se druge dvije vile, Jadranka i Brijunka, koriste za smještaj stranih državnika.

Vila se svakodnevno održava, domaćica čisti prostore, vrtlari brinu o vegetaciji, a na ulazu u ograđeni kompleks dežura pripadnik Počasno-zaštitne bojne, kojoj je jedna od glavnih zadaća osiguranje vrhovnog komandanta. Pripadnici Počasno-zaštitne bojne smješteni su u vojnom području Peneda na drugom dijelu otoka, a uz predsjedničku Bijelu vilu čuvaju i vile Jadranka i Brijunka.

Uz sanaciju pristaništa ispred Bijele vile na Brijunima, Državne nekretnine pokrenule su i javni konkurs za obnovu jedne od kupaonica na prvom spratu vile. Kupatilo je površine nešto veće od devet četvornih metara, a radovi su procijenjeni na 60.000 eura.

Obnova krova

A osim Brijuna, Državne nekretnine morat će obnavljati i krov na rezidenciji na Hvaru u kojoj ljetuje predsjednik Republike Zoran Milanović, ali nikako ne uspijeva naći izvođača radova.

Jutarnji je, nedavno pisao kako je poništen i treći konkurs za obnovu krova vile Kovač koji je u vrlo lošem stanju, krovne su grede pune crvotočine, a na nekima su uočene i veće horizontalne pukotine.

Prvi konkurs za obnovu vile bio je raspisan još u decembru 2023., ali je poništen jer se na njega niko nije javio. Poništen je i drugi konkurs iz januara prošle godine zbog istog razloga, a ni u trećem pokušaju, godinu i po nakon prvog konkursa, firma Državne nekretnine nije uspjela ugovoriti radove za obnovu krova jer su dvije ponude koje su dobili znatno premašile njihova očekivanja.

Skupe ponude

Radove su procijenili na najviše 80.000 eura, ali neke su ponude bile i više nego dvostruko skuplje.

Više sreće imali su u Uredu predsjednika Republike na Pantovčaku. Oni su, naime, tražili izvođača radova za hitnu sanaciju krova vile Prekrižje, dobili su dvije ponude i odabrali najpovoljniju za 87.000 eura. Radove su procijenili na najviše 120.000 eura.

Najam vile Brijunke 1327 eura po danu

Hrvatske državne nekretnine upravljaju s osam rezidencija: vilom Kovač na Hvaru, zgradom Visoka te šest objekata na Brijunima - vilama Brijunka, Jadranka i Bijelom vilom, otocima Vanga i Galija te Kaštelom.

Osim najviših državnih dužnosnika, na njihov zahtjev rezidencijalne objekte mogu koristiti i strani dužnosnici s članovima njihove pratnje, a iznimno predstojnik Ureda predsjednika Vlade može odobriti korištenje rezidencija i na zahtjev pravnih i fizičkih osoba kada se radi o promicanju kulturnih, ekonomskih i drugih interesa Hrvatske.

U tom se slučaju plaća naknada. Dnevni najam vile Kovač stoji od 929 i 1990 eura. Najskuplji je dnevni najam Kaštela na Brijunima, 3318 eura u sezoni, Bijela vila i Brijunka 1327 eura, a rezidencija u Visokoj 2654 eura.