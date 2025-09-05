Masovni protesti širom Srbije: Građani ponovo iskazuju nezadovoljstvo

Još jedni u nizu protesta održavaju se večeras širom Srbije, a nose naziv "Srbijo, da li se čujemo", zbog kršenja autonomije univerziteta i policijske brutalnosti. Na ulicama su prisutne jake policijske snage.

Protesti se održavaju u Novom Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju i Leskovcu, a skupovi su zakazani i u Novom Pazaru, Nišu, Prokuplju i Kraljevu.

Na proteste u Novi Sad stigli su i predstavnici Evropskih zelenih koji su došli da podrže studente, a i učesnike Povorke Ponosa koja će se održati sutra u Beogradu.

Na ulicama Novog Sada je na hiljadu ljudi, a prisutnima se obratila i majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice prošle godine.

- Želim da se zahvalim studentima koji su me održali u životu i koji će me i održati. Od studenata neću odustati. Hvala veteranima i svim dobrim ljudima koji podržavaju ovu djecu. Želim svima da se zahvalim i da kažem da treba da stvorimo bolju Srbiju, zdraviju. Ljudi hvala vam na svemu, zaista ne znam šta bih više rekla, zaista ne mogu više da pričam – izjavila je ona.

U Kraljevu je pojačano prisustvo policije ispred prostorija SNS-a, a policija ne dozvoljava građanima da prođu Ulicom cara Lazara, koja je jedna od glavnih ulica u tom gradu.

Građani su širom Srbije šetali u znak podrške profesorima koji se u posljednje vrijeme suočavaju sa sve većim pritiscima pa i otkazima.