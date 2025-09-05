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ODRŽANI PROTESTI

Video / Studenti tvrde da je policija napala građane

Počeli su da suzbijaju građane, a onda su krenuli i incidenti

Demonstracije u Novom Sadu. Screenshot

A. O.

5.9.2025

Nakon protesta koji je počeo u 19 sati u Novom Sadu su se dogodili incidenti kada je, kako tvrde pojedini studenti policija nasrnula na građane.

U javnosti se pojavio snimak koji su objavili studenti.

Protest je protekao mirno. MUP Srbije je nakon govora saopćio da ima saznanja da će demonstranti napasti policiju, a kada su građani krenuli da se udaljavaju od zgrada Filozofskog fakulteta i DIF-a, krenula je akcija policije.

Počeli su da suzbijaju građane, a onda su krenuli i incidenti. 

Kako tvrde građani u Novom Sadu, iz zgrade Rektorata također su izletjeli pripadnici MUP-a Srbije.

Protesti su večeras održani širom Srbije. 

# SRBIJA
# PROTEST
# NOVI SAD
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