Video / Studenti tvrde da je policija napala građane

Nakon protesta koji je počeo u 19 sati u Novom Sadu su se dogodili incidenti kada je, kako tvrde pojedini studenti policija nasrnula na građane.
U javnosti se pojavio snimak koji su objavili studenti.
ODRŽANI PROTESTI
Počeli su da suzbijaju građane, a onda su krenuli i incidenti
Demonstracije u Novom Sadu. Screenshot
Nakon protesta koji je počeo u 19 sati u Novom Sadu su se dogodili incidenti kada je, kako tvrde pojedini studenti policija nasrnula na građane.
U javnosti se pojavio snimak koji su objavili studenti.
Protest je protekao mirno. MUP Srbije je nakon govora saopćio da ima saznanja da će demonstranti napasti policiju, a kada su građani krenuli da se udaljavaju od zgrada Filozofskog fakulteta i DIF-a, krenula je akcija policije.
Počeli su da suzbijaju građane, a onda su krenuli i incidenti.
Kako tvrde građani u Novom Sadu, iz zgrade Rektorata također su izletjeli pripadnici MUP-a Srbije.
Protesti su večeras održani širom Srbije.