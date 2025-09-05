Vučić se oglasio o neredima u Novom Sadu: Povrijeđeno 11 policajaca, bit će uhapšeno više desetina ljudi

- Večeras je oko 9.380 ljudi bilo u cijeloj Srbiji na skupovima protiv vlasti. Manje od 10.000 ljudi, u Novom Sadu oko 7.020 po našem broju, svuda je bilo mirno osim u Novom Sadu – izjavio je Vučić.

Dodao je kako je u Novom Sadu, da uz prisustvo predsjednika Evropskog parlamenta, neki su pokušali da ugroze stabilnost Srbije sa fantomkama, da zauzmu zgradu Filozofskog fakulteta, i u tome nisu uspjeli. Istakao je da ih je policija spriječila.

- Njih je večeras u Novom Sadu bilo 7.020, očekivali su 30 hiljada ljudi... Kako god. Nasilje neće biti dozvoljeno. Policija Srbije je radila svoj posao, obavila ga je strogo profesionalno, čestitam svim policajcima. Do sada je 11 policajaca povrijeđeno, napadnuti su iz čista mira, mirno su stajali ispred Filozofskog fakulteta. Uhapšeno je više lica, biće uhapšeno više desetina lica. Napadali su policiju iz čista mira. Ja imam pitanje za naše tužioce, dokle će da se prave naivni i da ne vide – naveo je Vučić.

Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević rekao je da je policija više puta upozorila sve one koji su se okupljali ispred kordona policije da ne nasrću na policiju.

- Upozorili smo da ne gađaju policiju, da ne pokušavaju nasiljem da urade ništa, da će policija intervenisati. Da vam kažem, mi smo negdje pri kraju ovog javnog okupljanja imali operativna saznanja od naših ljudi koji su bili operativno na tom skupu da će moguće doći do napada. O tome smo i obavijestili javnost Srbije porukom Ministarstva unutrašnjih poslova, svim medijima da može doći do napada na policiju i sve ih upozorili, skrenuli pažnju da ne rade to što su ipak uradili i saznanja su naša bila tačna. I ovom prilikom želim da poručim svim građanima Republike Srbije, policija Srbije radi svoj posao - rekao je Vasiljević.

Dodao je da i večeras u Novom Sadu i mjesecima iza ovog datuma bili su više nego strpljivi.

- Radili svoj posao, očuvali javni red i mir. Došle su situacije u kojima ne možemo da ne intervenišemo. Ne možemo zato što smo ugroženi i mi i institucije koje čuvamo. Prema tome, policija Srbije će uraditi svoj posao, sačuvat će stabilan javni red i mir na svakom dijelu Republike Srbije, a svi građani Republike Srbije treba da znaju da moraju poštovati zakon i propise ove zemlje. Još jednom pozivam građane da sva okupljanja budu u skladu sa zakonom, da sva okupljanja budu mirna i da na takav način izraze ono što žele da kažu, a da ne ugrožavaju prava drugih i da drugima dozvole da misle onako kako oni hoće. Hvala vam sve predstavljene – izjavio je Vasiljević.

Odgovarajuće mjere

Vučić je pozvao tužioce koji se, kako kaže, prave naivni, nevješti, da ne vide šta se zbiva, da u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije preduzmu odgovarajuće mjere.

- Jer uskoro te mjere ćemo mi preduzimati na drugačiji način. Zato što ne možemo da kršimo Ustav i zakone ove zemlje. Zato što ne možete da se pravite naivni i nevini i da ne vidite šta je to što se dešava. Policija je pustila večeras 12 minuta da ih tuku i pirotehničkim sredstvima i motkama i kamenicama. I tek tada je policija odgovorila. Država će preduzeti sve neophodne mjere da se sankcionišu odgovorni – istakao je Vučić.

O sporazumu Hrvatske i Slovenije

- Danas su Zagreb i Ljubljana potpisali vojni sporazum kako će da gaze Srbe u Republici Srpskoj i na Kosovu. Molim narod Srbije da dobro zna, da ima na čelu predsjednika koji dobro računa, koji dobro razume i koji dobro zna i koji snaži srpsku vojsku i srpsku policiju. Zato se tako jako zalažu za moju smjenu. Zato me toliko mrze u Zagrebu, Ljubljani, Prištini i Podgorici. Govorim o zvaničnicima, ne pričam o narodu. Narodu da kažem u Srbiji i vama nemanje. Ja nisam gubitnik. Ima nekih koji jesu. Nikad to nisam bio. Cijelog života sam pobjeđivao. Kad bih lako izgubio, čestitao bih ovim protivnicima. Ne igram se Srbijom i sa Srbijom. Znam šta su interesi Srbije – zaključio je Vučić.