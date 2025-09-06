Masovna tuča u Puli: Učestvovao i državljanin BiH, šest osoba povrijeđeno

Jedna osoba zadobila je teške povrede u tuči u Puli u kojoj je učestvovalo šest ljudi, saopštila je istarska policija.

Do fizičkog obračuna došlo je u petak veče 5. septembra u centru Pule, na Narodnom trgu.

Prema prvim informacijama, do tučnjave je došlo zbog nesuglasica oko postavljanja skele. Policija je dojavu o incidentu primila petak u 18:45 časova.

Utvrđeno je kako su se sukobile dvije grupe - s jedne strane bili su 39-godišnji državljanin BiH, te 59-godišnjak i 69-godišnjak, dok su s druge strane bile tri osobe dobi od 59, 27 i 23 godine.

U masovnoj tuči najteže je prošao 27-godišnjak koji je zadobio teške tjelesne povrede, dok je ostalih pet učesnika prošlo s lakšim povredama, navodi policija, prenosi Index.

Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji su započeli s uviđajem. U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog incidenta i utvrdila pojedinačna odgovornost učesnika, objavila je policija.