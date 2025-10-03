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Trampova administracija povukla nominaciju Brnovića za ambasadora u Srbiji

Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Beogradu od januara ove godine,

Mark Brnović. Platforma X

M. Až.

3.10.2025

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa iznenada je povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na sajtu Odbora Senata SAD za vanjske poslove.

Razlozi za ovaj potez nisu obrazloženi. Tramp je Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone, nominovao krajem marta.

Iako je nominacija ubrzo stigla u Odbor Senata za vanjske poslove, Brnović se nije pojavio pred tim telom koje potvrđuje imenovanja.

Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Beogradu od januara ove godine, kada je tu poziciju napustio Kristofer Hil, nakon povratka Trampa u Bijelu kuću.

# SRBIJA
# AMBASADA SAD U SRBIJI
# SAD
# MARK BRNOVICH
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