Trampova administracija povukla nominaciju Brnovića za ambasadora u Srbiji

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa iznenada je povukla nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na sajtu Odbora Senata SAD za vanjske poslove.

Razlozi za ovaj potez nisu obrazloženi. Tramp je Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone, nominovao krajem marta.

Iako je nominacija ubrzo stigla u Odbor Senata za vanjske poslove, Brnović se nije pojavio pred tim telom koje potvrđuje imenovanja.

Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Beogradu od januara ove godine, kada je tu poziciju napustio Kristofer Hil, nakon povratka Trampa u Bijelu kuću.