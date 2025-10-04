Objavljena imena ljudi koji su poginuli u strašnoj nesreći kod Senja: Kćerka se obratila emotivnom porukom

Identificirane su dvije malteške porodice koje su tragično stradale kada je njihov automobil sletio s ceste i završio u moru tokom odmora u Hrvatskoj.

Među poginulima su Džeremi Gambin (Jeremy Gambin) (68) i njegova supruga Lorin (Lorraine) (67), koji su živjeli u Švijekiju (Swieqi), te Kevin Bonici (Kevin Bonnici) (67) i njegova supruga Aleksandra (Alexandra) (66), piše MaltaToday.

Do nesreće je došlo dok su zajednički putovali duž jadranske obale. Vozilo kojim su se kretali iznenada je skrenulo s puta i završilo u moru, a sve se dogodilo u četvrtak poslijepodne.

Džeremi Gambin bio je poznat kao košarkaški trener kluba Luksol (Luxol) i bivši igrač koji je predstavljao Maltu na Igrama malih europskih država 1987. godine, održanim u Monaku. Radio je i kao nastavnik tjelesnog odgoja u Zakladi svetog Mihovila (St. Michael Foundation). Sa suprugom Lorin, čije je puno ime Sintija (Cynthia), imao je troje djece i više unučadi.

Kevin Bonici bio je poznat u taksi industriji te je bio direktor dviju firmi koje su raspolagale Y-Plate voznim parkom. Ranije je obavljao više funkcija u avio-kompaniji Er Malta (Air Malta), gdje je radio u finansijskom, operativnom i tehničkom sektoru. On i njegova supruga Aleksandra imali su dvoje djece i više unučadi.