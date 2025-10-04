Objavljena imena ljudi koji su poginuli u strašnoj nesreći kod Senja: Kćerka se obratila emotivnom porukom

Identificirane su dvije malteške porodice koje su tragično stradale kada je njihov automobil sletio s ceste i završio u moru tokom odmora u Hrvatskoj.
Među poginulima su Džeremi Gambin (Jeremy Gambin) (68) i njegova supruga Lorin (Lorraine) (67), koji su živjeli u Švijekiju (Swieqi), te Kevin Bonici (Kevin Bonnici) (67) i njegova supruga Aleksandra (Alexandra) (66), piše MaltaToday.
Do nesreće je došlo dok su zajednički putovali duž jadranske obale. Vozilo kojim su se kretali iznenada je skrenulo s puta i završilo u moru, a sve se dogodilo u četvrtak poslijepodne.
Džeremi Gambin bio je poznat kao košarkaški trener kluba Luksol (Luxol) i bivši igrač koji je predstavljao Maltu na Igrama malih europskih država 1987. godine, održanim u Monaku. Radio je i kao nastavnik tjelesnog odgoja u Zakladi svetog Mihovila (St. Michael Foundation). Sa suprugom Lorin, čije je puno ime Sintija (Cynthia), imao je troje djece i više unučadi.
Kevin Bonici bio je poznat u taksi industriji te je bio direktor dviju firmi koje su raspolagale Y-Plate voznim parkom. Ranije je obavljao više funkcija u avio-kompaniji Er Malta (Air Malta), gdje je radio u finansijskom, operativnom i tehničkom sektoru. On i njegova supruga Aleksandra imali su dvoje djece i više unučadi.
Ilona Basbi (Ilona Busby), kći tragično stradalih Džeremija (Jeremy) i Lorin Gambin (Lorraine), objavila je kratku, ali duboko dirljivu poruku na Facebooku, odajući počast svojim pokojnim roditeljima.
- Naša porodica je zaista bila blagoslovljena i sretna što smo imali tako divne roditelje u našim životima. Ne bismo mogli poželjeti bolje. Zauvijek ću s ponosom moći reći da sam njihova kći - napisala je Ilona.
Dodala je da joj određenu utjehu pruža saznanje da su njeni roditelji preminuli zajedno, "radeći ono što su najviše voljeli, u društvu dvoje svojih najdražih prijatelja i saputnika".
Zahvalila je svima koji su uputili riječi podrške porodici te najavila da će informacije o sahrani biti objavljene u narednim danima.
Zamjenik gradonačelnika Švijekija (Swieqi), Džordan Galea Pejs (Jordan Galea Pace), izjavio je da je u petak navečer, tokom ceremonije Ġieħ is-Swieqi, održana minuta šutnje u znak sjećanja na dvoje stradalih stanovnika grada.
- Lorin je bila omiljena i aktivna članica naše zajednice, često je učestvovala u raznim lokalnim aktivnostima. Gospodin Gambin, koji mi je bio trener u Zakladi svetog Mihovila (St. Michael Foundation), bio je uvijek poštovan i cijenjen čovjek - rekao je Galea Pejs.
Malteška košarkaška asocijacija također je uputila izraze saučešća porodicama i prijateljima Džeremija Gambina i Kevina Bonicija (Kevin Bonnici), obojice bivših košarkaša, koji su ostavili značajan trag u sportu na Malti.