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BILI NA ODMORU

Objavljena imena ljudi koji su poginuli u strašnoj nesreći kod Senja: Kćerka se obratila emotivnom porukom

Džeremi Gambin bio je poznat kao košarkaški trener kluba Luksol

Identificirane su dvije malteške porodice. Pixsell

E. A.

4.10.2025

Identificirane su dvije malteške porodice koje su tragično stradale kada je njihov automobil sletio s ceste i završio u moru tokom odmora u Hrvatskoj.

Među poginulima su Džeremi Gambin (Jeremy Gambin) (68) i njegova supruga Lorin (Lorraine) (67), koji su živjeli u Švijekiju (Swieqi), te Kevin Bonici (Kevin Bonnici) (67) i njegova supruga Aleksandra (Alexandra) (66), piše MaltaToday.

Do nesreće je došlo dok su zajednički putovali duž jadranske obale. Vozilo kojim su se kretali iznenada je skrenulo s puta i završilo u moru, a sve se dogodilo u četvrtak poslijepodne.

Džeremi Gambin bio je poznat kao košarkaški trener kluba Luksol (Luxol) i bivši igrač koji je predstavljao Maltu na Igrama malih europskih država 1987. godine, održanim u Monaku. Radio je i kao nastavnik tjelesnog odgoja u Zakladi svetog Mihovila (St. Michael Foundation). Sa suprugom Lorin, čije je puno ime Sintija (Cynthia), imao je troje djece i više unučadi.

Kevin Bonici bio je poznat u taksi industriji te je bio direktor dviju firmi koje su raspolagale Y-Plate voznim parkom. Ranije je obavljao više funkcija u avio-kompaniji Er Malta (Air Malta), gdje je radio u finansijskom, operativnom i tehničkom sektoru. On i njegova supruga Aleksandra imali su dvoje djece i više unučadi.

Ilona Basbi (Ilona Busby), kći tragično stradalih Džeremija (Jeremy) i Lorin Gambin (Lorraine), objavila je kratku, ali duboko dirljivu poruku na Facebooku, odajući počast svojim pokojnim roditeljima.

- Naša porodica je zaista bila blagoslovljena i sretna što smo imali tako divne roditelje u našim životima. Ne bismo mogli poželjeti bolje. Zauvijek ću s ponosom moći reći da sam njihova kći - napisala je Ilona.

Dodala je da joj određenu utjehu pruža saznanje da su njeni roditelji preminuli zajedno, "radeći ono što su najviše voljeli, u društvu dvoje svojih najdražih prijatelja i saputnika".

Zahvalila je svima koji su uputili riječi podrške porodici te najavila da će informacije o sahrani biti objavljene u narednim danima.

Zamjenik gradonačelnika Švijekija (Swieqi), Džordan Galea Pejs (Jordan Galea Pace), izjavio je da je u petak navečer, tokom ceremonije Ġieħ is-Swieqi, održana minuta šutnje u znak sjećanja na dvoje stradalih stanovnika grada.

- Lorin je bila omiljena i aktivna članica naše zajednice, često je učestvovala u raznim lokalnim aktivnostima. Gospodin Gambin, koji mi je bio trener u Zakladi svetog Mihovila (St. Michael Foundation), bio je uvijek poštovan i cijenjen čovjek - rekao je Galea Pejs.

Malteška košarkaška asocijacija također je uputila izraze saučešća porodicama i prijateljima Džeremija Gambina i Kevina Bonicija (Kevin Bonnici), obojice bivših košarkaša, koji su ostavili značajan trag u sportu na Malti.

# NESREĆA
# HRVATSKA
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