Ove namirnice koje mnogi često jedu ubrzavaju starenje mozga

Zdravlje mozga je jedna od najvažnijih tema današnjice, a stručnjaci sve češće naglašavaju koliku ulogu ishrana ima u njegovom očuvanju.

Mozgu su potrebne hranljive materije koje podstiču pamćenje i koncentraciju, ali jednako je važno izbjegavati namirnice koje s vremenom mogu da štete mozgu.

Prema podacima zdravstvenih stručnjaka, neke svakodnevne namirnice mogu da ubrzaju starenje mozga i izazovu pad kognitivnih sposobnosti.

Iako povremena konzumacija bijelog hljeba nije štetna, redovno uključivanje u ishranu može da ima negativne posljedice.

Riječ je o rafinisanom ugljenom hidratu lišenom hranljivih materija. Stručnjaci Healthline-a navode da takvi ugljeni hidrati mogu da utiču na osu mozak-crijeva i izazovu upalne procese u tijelu, uključujući i mozak.

Takvi efekti mogu da oslabe sposobnost razmišljanja i povećaju rizik od anksioznosti i depresije, piše SheFinds.

Zamrznuti obroci

Zamrznuta jela često su praktična i ukusna, ali spadaju u kategoriju visoko prerađene hrane.

Istraživači sa Harvard School of Public Health navode da osobe koje konzumiraju mnogo takvih proizvoda, poput smrznutih obroka, upakovanih žitarica i slatkiša, imaju veći rizik od osjećaja tjeskobe i depresije, kao i od kognitivnog propadanja u poređenju s onima koji ih rijetko jedu.

Margarin

Iako se margarin često smatra zdravijom alternativom maslacu, riječ je o proizvodu koji sadrži velike količine trans masti.

Doktorica Džanin Bouvring ističe da margarin "sadrži mnogo trans masti" koje u većim količinama mogu da štete funkcijama mozga i uspore mentalne procese.

Zaslađeni napici

Gazirani sokovi i zaslađeni voćni sokovi u većim količinama mogu da imaju dugoročne posljedice na mozak.

Doktor Ostin Perlmater tvrdi da takvi napici oštećuju metaboličko zdravlje, narušavaju zdravlje mozga i podstiču upalu, što povećava rizik od demencije.

Prema njegovim riječima, ako bi smanjenje unosa zaslađenih pića makar djelimično umanjilo taj rizik, to bi značajno pomoglo u borbi protiv rasta broja oboljelih od demencije širom svijeta.