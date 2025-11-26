Pet razloga zašto je vrijeme da zauvijek izbacite gazirana pića

Za mnoge je čaša omiljenog gaziranog pića tek povremeni užitak, dok je za druge neizostavan dio svakodnevnog rituala. Ipak, iza osvježavajućeg okusa i privlačna mjehurića kriju se brojni zdravstveni rizici. Redovno konzumiranje gaziranih pića povezano je s nakupljanjem kilograma, problemima s oralnim zdravljem, a može utjecati i na raspoloženje te kvalitetu sna.

Prehrambena stručnjakinja dr. Frenki Filips

(Frankie Phillips) za BBC je pojasnila da su gazirana pića "vrlo kisela" i da mogu uzrokovati eroziju zubne cakline, odnosno postupno otapanje zaštitnog sloja zuba.

- Za razliku od hrane koja nam daje energiju, vitamine, minerale, bjelančevine i vlakna, zaslađena gazirana pića pružaju samo šećer, i ništa drugo - istaknula je te upozorila da postoji povezanost između konzumacije gaziranih pića i većeg rizika od razvoja dijabetesa tipa 2.

Ako razmišljamo o tome da zauvijek izbacimo gazirana pića ili nam treba dodatni poticaj, ovo su moguće pozitivne promjene koje bismo mogli osjetiti.

Više energije

Iako gazirani sokovi mogu privremeno podići razinu energije, osobito kada smo umorni tijekom dana, taj osjećaj ne traje dugo. Nakon početnog "naleta", često dolazi nagli pad energije.

To se događa jer šećer uzrokuje brzo povećanje razine glukoze u krvi, nakon čega slijedi jednak pad. Kada prestanemo piti gazirana pića, razina naše energije postaje stabilnija i osjećamo se manje iscrpljeno tokom dana.

Kvalitetan san

Mnoga gazirana pića, uključujući i dijetalne verzije, sadrže kofein, što može negativno utjecati na san, osobito ako ih pijemo u večernjim satima. Izbacivanjem tih napitaka možemo primijetiti da lakše zaspimo i da nam je san dublji i kvalitetniji.

Bez viška kilograma

Gazirana pića često sadrže skrivene kalorije koje se lako nakupljaju, naročito ako ih pijemo svaki dan. Zamjenom tih pića zdravijom opcijom unosimo znatno manje kalorija, bez dodatnog truda. Osim toga, mnogi primijete smanjenje nadutosti, jer plinovi iz gaziranih napitaka mogu stvoriti neugodan osjećaj u trbuhu.

Ljepša koža

Prestanak konzumacije gaziranih pića može se odraziti i na izgled naše kože. Šećer u tim pićima može potaknuti upale u tijelu, što može dovesti do problema s tenom, poput akni, suhoće ili sivog izgleda kože. Izbacivanjem viška šećera, koža može postati čistija i blistavija već nakon nekoliko sedmica.