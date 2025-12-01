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ZDRAVIJE NEGO ŠTO MISLITE

Jedna čaša ovog napitka može čudesno sniziti krvni pritisak

Prehrambeni izbori igraju jednako važnu ulogu kao i fizička aktivnost

Prirodan napitak. Unsplash

A. P.

1.12.2025

Jutarnje navike mogu značajno utjecati na naše zdravlje i energiju tokom dana, naročito kada se ponavljaju iz dana u dan. Male rutine, poput kratke šetnje ili hranjivog doručka, mogu imati dugoročan učinak, a prehrambeni izbori pritom igraju jednako važnu ulogu kao i fizička aktivnost.

Nova istraživanja pokazuju da jedna svakodnevna navika može prirodno podržati zdravlje srca – redovno konzumiranje soka od cvekle.

Kardiologinja dr. Sirisha (Siriša) Vadali objašnjava da cvekla sadrži anorganske nitrate koji se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid, dok dr. Sanjaj Bojraj (Sanjay Bhojraj) ističe:

- Dušikov oksid širi krvne žile, što dovodi do snižavanja krvnog pritiska.

Dr. Vadali preporučuje jednu do dvije čaše soka od cvekle dnevno.

- Učinke možete osjetiti već nakon 6 do 12 sati, a dugoročno može doći do smanjenja krvnog pritiska za otprilike četiri jedinice, što je klinički značajno – naglašava ona.

Međutim, važno je napomenuti da sok od cvekle treba biti dio šire rutine zdravog života.

Sok neće imati značajan učinak ako zanemarujete uravnoteženu prehranu, kvalitetan san i redovnu fizičku aktivnost – ističu stručnjaci.

# PREHRANA
# KRVNI PRITISAK
# ZDRAVLJE
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