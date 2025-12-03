Ukusna i egzotična voćka: Japanska kaki jabuka je prava riznica zdravlja

Egzotično voće kaki u nedozrelom obliku može imati gorak okus, ali u potpuno zrelom slatko je poput meda. Upravo zbog kupnje u pogrešnom stadiju sazrijevanja te nepoznavanja njegovih blagodati nažalost nije često u našoj zdjeli s voćem.

Budući da je dostupna upravo u vitaminima siromašnom jesensko-zimskom periodu, dopustite ovoj narančastoj voćkici da vas osvoji mirisom i okusom.

Zdravstvene prednosti

Slatko i ukusno voće kaki, koje izvorno potječe iz Japana, bogato je zdravim nutrijentima kao što su vitamini, minerali i antioksidansi. Tokom svake sezone sazrijevanja voćke mogu mijenjati oblik. Također variraju u veličini od 50-ak do 500 grama. Boja voća varira od svijetlo žute do tamno narančaste. Cijela je voćka jestiva osim sjemenke i peteljke.

Japanske jabuke su ukusna i egzotična voćka koja ne služi samo kao slatka poslastica, u njima ima obilje zdravstvenih prednosti, uključujući sposobnost poboljšanja zdravlja očiju, smanjenja znakova starenja, sprečavanja različitih vrsta raka, poboljšanja probave, jačanja imuniteta, smanjenja holesterola, povećanja metabolizma, jačanja kostiju, snižavanje krvnog pritiska i hrani koži. Nadalje, japanske jabuke mogu pomoći vašem tijelu da brže zaraste, pomoći u mršavljenju, smanjiti upalu i poboljšati cirkulaciju krvi.

Bogata vitaminima

Prema bazi podataka o hranjivim tvarima, japanska jabuka je bogata vitaminom A, vitaminom C, vitaminom E i vitaminom B6, kao i dijetalnim vlaknima, manganom, bakrom, magnezijem, kalijem i fosforom. Kaki jabuke također sadrže organske spojeve koji uključuju katehine, galokatehin, betulinsku kiselinu i različite karotenoidne spojeve koji spadaju u B kompleks vitamina.

U trgovini izaberite voćke žutonarančaste boje bez udaraca ili posjekotina po njima. Suhi kaki također je dostupan kao i suhe marelice, a dozreli može biti spremljen u zamrzivaču nekoliko mjeseci.

Osim što svježi kaki možete jesti kao jabuku, u suhom obliku odlično obogaćuje kekse, kolače, pudinge, salate i pahuljice. Ako se dopusti potpuno dozrijevanje, meso (unutrašnjost japanske jabuke) se gotovo može izvaditi kašikom. Postoji zabluda da im se dopušta da sazrijevaju gotovo do trulog stanja, ali u stvarnosti trebate im dopustiti da dozrijevaju dok ne budu potpuno mekani.

Snižava pritisak

Japanske jabuke se sastoje od flavonoidnih antioksidanata i tanina, koji su korisni za zdravlje srca jer smanjuju krvni pritisak, smanjuju razinu lošeg holesterola i smanjuju upalu.

Međutim, previše japanskih jabuka može značajno sniziti krvni pritisak, stoga izbjegavajte unos ako ste hipotenzivni.