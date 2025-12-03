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POČELA SEZONA

Ukusna i egzotična voćka: Japanska kaki jabuka je prava riznica zdravlja

Previše japanskih jabuka može značajno sniziti krvni pritisak, stoga izbjegavajte unos ako ste hipotenzivni

Japanska jabuka. Japanese taste

Dž. R.

3.12.2025

Egzotično voće kaki u nedozrelom obliku može imati gorak okus, ali u potpuno zrelom slatko je poput meda. Upravo zbog kupnje u pogrešnom stadiju sazrijevanja te nepoznavanja njegovih blagodati nažalost nije često u našoj zdjeli s voćem.

Budući da je dostupna upravo u vitaminima siromašnom jesensko-zimskom periodu, dopustite ovoj narančastoj voćkici da vas osvoji mirisom i okusom.

Zdravstvene prednosti

Slatko i ukusno voće kaki, koje izvorno potječe iz Japana, bogato je zdravim nutrijentima kao što su vitamini, minerali i antioksidansi. Tokom svake sezone sazrijevanja voćke mogu mijenjati oblik. Također variraju u veličini od 50-ak do 500 grama. Boja voća varira od svijetlo žute do tamno narančaste. Cijela je voćka jestiva osim sjemenke i peteljke.

Japanske jabuke su ukusna i egzotična voćka koja ne služi samo kao slatka poslastica, u njima ima obilje zdravstvenih prednosti, uključujući sposobnost poboljšanja zdravlja očiju, smanjenja znakova starenja, sprečavanja različitih vrsta raka, poboljšanja probave, jačanja imuniteta, smanjenja holesterola, povećanja metabolizma, jačanja kostiju, snižavanje krvnog pritiska i hrani koži. Nadalje, japanske jabuke mogu pomoći vašem tijelu da brže zaraste, pomoći u mršavljenju, smanjiti upalu i poboljšati cirkulaciju krvi.

Bogata vitaminima

Prema bazi podataka o hranjivim tvarima, japanska jabuka je bogata vitaminom A, vitaminom C, vitaminom E i vitaminom B6, kao i dijetalnim vlaknima, manganom, bakrom, magnezijem, kalijem i fosforom. Kaki jabuke također sadrže organske spojeve koji uključuju katehine, galokatehin, betulinsku kiselinu i različite karotenoidne spojeve koji spadaju u B kompleks vitamina.

U trgovini izaberite voćke žutonarančaste boje bez udaraca ili posjekotina po njima. Suhi kaki također je dostupan kao i suhe marelice, a dozreli može biti spremljen u zamrzivaču nekoliko mjeseci.

Osim što svježi kaki možete jesti kao jabuku, u suhom obliku odlično obogaćuje kekse, kolače, pudinge, salate i pahuljice. Ako se dopusti potpuno dozrijevanje, meso (unutrašnjost japanske jabuke) se gotovo može izvaditi kašikom. Postoji zabluda da im se dopušta da sazrijevaju gotovo do trulog stanja, ali u stvarnosti trebate im dopustiti da dozrijevaju dok ne budu potpuno mekani.

Snižava pritisak

Japanske jabuke se sastoje od flavonoidnih antioksidanata i tanina, koji su korisni za zdravlje srca jer smanjuju krvni pritisak, smanjuju razinu lošeg holesterola i smanjuju upalu. 

Međutim, previše japanskih jabuka može značajno sniziti krvni pritisak, stoga izbjegavajte unos ako ste hipotenzivni.

# JAPANSKA JABUKA
# ZDRAVLJE
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