Stručnjaci upozoravaju: Ovo je najnezdraviji način ispijanja kafe

Ispijanje kafe za mnoge je mnogo više od navike – to je mali ritual bez kojeg se dan teško može zamisliti. Dok stručnjaci godinama raspravljaju o efektima kofeina, jedno mišljenje se ipak najčešće ponavlja: način na koji pijemo kafu može biti važniji od same kafe.
Drugim riječima, uz pravilnu konzumaciju, kafa ne mora imati negativne posljedice na organizam.
Gastroenterološkinja i nutricionistkinja Nurija Dijanova (Nuria Dianova) otkrila je koje se to namirnice nikako ne slažu s kafom, iako ih mnogi redovno kombinuju s omiljenim napitkom.
- Najgora kombinacija je kafa s čokoladom ili alkoholom - upozorava Dijanova.
Objašnjava da čak i ako se trenutno ne javljaju neugodni simptomi, dugoročno se može razviti upala jednjaka. Razlog je taj što i čokolada i alkohol, u kombinaciji s kafom, dodatno opuštaju donji ezofagealni sfinkter, što dovodi do gorušice, peckanja i vraćanja kiseline u jednjak.
Stručnjakinja naglašava i da kafa na prazan želudac nikako nije dobra ideja.
Preporučuje da se, nakon što popijete espresso ili bilo koju drugu vrstu kafe, uzme čaša vode kako bi se nadoknadila tečnost, budući da kafa ima blago diuretsko djelovanje.