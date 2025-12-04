Stručnjaci upozoravaju: Ovo je najnezdraviji način ispijanja kafe

Ispijanje kafe za mnoge je mnogo više od navike – to je mali ritual bez kojeg se dan teško može zamisliti. Dok stručnjaci godinama raspravljaju o efektima kofeina, jedno mišljenje se ipak najčešće ponavlja: način na koji pijemo kafu može biti važniji od same kafe. Drugim riječima, uz pravilnu konzumaciju, kafa ne mora imati negativne posljedice na organizam.

Gastroenterološkinja i nutricionistkinja Nurija Dijanova (Nuria Dianova) otkrila je koje se to namirnice nikako ne slažu s kafom, iako ih mnogi redovno kombinuju s omiljenim napitkom. - Najgora kombinacija je kafa s čokoladom ili alkoholom - upozorava Dijanova. Objašnjava da čak i ako se trenutno ne javljaju neugodni simptomi, dugoročno se može razviti upala jednjaka. Razlog je taj što i čokolada i alkohol, u kombinaciji s kafom, dodatno opuštaju donji ezofagealni sfinkter, što dovodi do gorušice, peckanja i vraćanja kiseline u jednjak.