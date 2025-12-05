Jedite ovo svaki dan i tijelo će vam biti zahvalno

Prehrana ima presudnu ulogu u tome kako starimo i koliko je naš organizam otporan na različite bolesti. Povrće bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja, smanjuje upalne procese i jača imunološki sistem. Kada takve namirnice uvrstimo u ishranu redovno, korist se ne odražava samo na imunitetu, već i na energiji, koži i općem osjećaju vitalnosti.

Izdvaja se nekoliko vrsta povrća koje posebno doprinose usporavanju procesa starenja i jačanju odbrambenih mehanizama.

Brokula

Brokula se često spominje kao jedan od najvrjednijih saveznika zdravog starenja. Bogata je vitaminom C, koji podržava imunološki sistem i učestvuje u stvaranju kolagena važnog za zdravlje kože. Nutricionisti ističu da je najbolje jesti blanširanu ili lagano kuhanu brokulu, jer se tako čuva najveći dio njenih hranjivih tvari. Redovna konzumacija brokule jednostavan je način da svom organizmu pružimo dodatnu podršku.