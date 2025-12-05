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USPORAVA STARENJE

Jedite ovo svaki dan i tijelo će vam biti zahvalno

Korist se ne odražava samo na imunitetu, već i na energiji, koži i općem osjećaju vitalnosti

Usporava starenje. Pexels

A. P.

5.12.2025

 Prehrana ima presudnu ulogu u tome kako starimo i koliko je naš organizam otporan na različite bolesti. Povrće bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja, smanjuje upalne procese i jača imunološki sistem. Kada takve namirnice uvrstimo u ishranu redovno, korist se ne odražava samo na imunitetu, već i na energiji, koži i općem osjećaju vitalnosti.

 Izdvaja se nekoliko vrsta povrća koje posebno doprinose usporavanju procesa starenja i jačanju odbrambenih mehanizama.

Brokula

 Brokula se često spominje kao jedan od najvrjednijih saveznika zdravog starenja. Bogata je vitaminom C, koji podržava imunološki sistem i učestvuje u stvaranju kolagena važnog za zdravlje kože.  Nutricionisti ističu da je najbolje jesti blanširanu ili lagano kuhanu brokulu, jer se tako čuva najveći dio njenih hranjivih tvari. Redovna konzumacija brokule jednostavan je način da svom organizmu pružimo dodatnu podršku.

Špinat

 Špinat je prirodna riznica vitamina A, C i K, kao i folata i željeza, što ga čini odličnim izborom za jačanje imuniteta i povećanje energije. Njegovi antioksidansi pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, jednog od glavnih uzroka ubrzanog starenja ćelija. Špinat je jednostavan za pripremu i lako se uklapa u svakodnevnu ishranu — od salata i variva do tjestenina i smoothieja.

Paradajz

 Paradajz je dobro poznat kao namirnica koja doprinosi usporavanju starenja, ponajviše zahvaljujući likopenu — snažnom antioksidansu koji štiti kožu od UV oštećenja, smanjuje upalu i usporava razgradnju kolagena. Stručnjaci za ishranu naglašavaju da se likopen najbolje apsorbira kada se paradajz lagano termički obradi ili konzumira uz malo maslinovog ulja. Osim likopena, paradajz je bogat vitaminom C, ključnim za zdravu kožu i jačanje imuniteta. Redovna upotreba paradajza jednostavan je način da tijelo dobije dodatnu zaštitu iznutra.

# PREHRANA
# ZDRAVLJE
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