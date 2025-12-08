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Jednostavno do zdravije probave: 5 namirnica koje stvarno djeluju

Istodobno su ukusne za uvrštavanje u jelovnik

Jednostavno do zdravije probave. Pexels

A. P.

8.12.2025

Sve veći broj nutricionista i liječnika ističe koliko je uravnotežena crijevna flora ključna za opće zdravlje, energiju i snažniji imunitet. Hrana koju svakodnevno biramo može imati presudnu ulogu u jačanju korisnih bakterija, smanjenju upalnih procesa i boljoj apsorpciji važnih nutrijenata. Među brojnim izborima posebno se izdvajaju namirnice koje prirodno podržavaju rad probavnog sistema, a istodobno su ukusne i jednostavne za uvrštavanje u jelovnik.

Zobene pahuljice

Zob je bogata beta-glukanom, vlaknom koje služi kao hrana korisnim bakterijama. Uvođenje zobenih pahuljica u jutarnji obrok može poboljšati probavu, regulirati razinu šećera u krvi i pridonijeti osjećaju sitosti. Zbog neutralnog okusa lako se kombinira s jogurtom, voćem i orašastim plodovima, stvarajući nutritivno uravnotežen obrok.

Avokado

Ovo kremasto voće bogato je zdravim masnoćama i prehrambenim vlaknima koja povoljno djeluju na rad crijeva. Redovitom konzumacijom avokada potiče se rast korisnih bakterija, poboljšava apsorpcija nutrijenata te smanjuju upalni procesi. Nutricionisti naglašavaju i njegovu sposobnost da dulje održava osjećaj sitosti bez nepotrebnog opterećenja probave.

Grčki jogurt

Zahvaljujući živim kulturama, grčki jogurt jedan je od najdostupnijih prirodnih izvora probiotika. Kada ga biramo u varijantama bez dodanih šećera, postaje izvrstan saveznik zdrave crijevne mikrobiote. Osim povoljnog utjecaja na probavni sistem, donosi i značajnu dozu proteina, što ga čini odličnim izborom za doručak ili lagani međuobrok.

Borovnice

Borovnice su pravo malo antioksidativno blago. Njihovi bioaktivni spojevi djeluju protuupalno, a istodobno potiču rast korisnih bakterija u crijevima. Već jedna šaka ovih bobica dnevno može doprinijeti boljoj ravnoteži mikrobiote, dok bogat, osvježavajući okus čini ih idealnim dodatkom jogurtima, kašama ili smoothiejima.

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