Doručak koji stabilizira šećer u krvi: Salata s jajetom

Doručak je najvažniji obrok dana – a za osobe s dijabetesom on je i ključni trenutak za održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi. Pravilno odabran doručak za dijabetičare može pomoći u sprečavanju naglih oscilacija glukoze, pružiti dugotrajniji osjećaj sitosti i osigurati energiju za dan koji slijedi.

Bez obzira na to imate li dijabetes tip 1 ili tip 2, doručak ne mora biti dosadan ni restriktivan. Naprotiv – uz malo planiranja, on može biti raznolik, ukusan i nutritivno bogat.

Salata s jajetom i preljevom od salse verde

U nastavku vam donosimo recept za ukusan i dijabetičarima preporučljiv doručak - salata s jajetom i preljevom od salse verde.

Ova lagana, ali zasitna salata savršen je izbor ako tražite posni doručak za dijabetičare koji ne sadrži prerađene ugljikohidrate. Jaje i grah osiguravaju proteine, dok avokado i maslinovo ulje pružaju zdrave masti koje pomažu u održavanju stabilnog šećera u krvi.

Sastojci

3 supene kašike salse verde

1 supena kašika + 1 čajna kašičica ekstra djevičanskog maslinovog ulja (podijeljeno)

2 supene kašike nasjeckanog korijandera (plus još za ukras)

2 šolje zelenog povrća za salatu

8 tortilla čipsa (nalomljenih na veće komade)

pola šolje konzerviranog crvenog graha (ispranog)

1/4 avokada (narezanog)

1 veliko jaje

Priprema

U maloj zdjeli umutite salsu, supenu kašiku ulja i korijander.

Polovinu smjese pomiješajte sa zelenim povrćem za salatu u plitkoj zdjeli.

Po vrhu salate složite čips, grah i avokado.

Preostalu čajnu kašičicu ulja zagrijte u maloj tavi s neprijanjajućim dnom na srednje jakoj vatri. Dodajte jaje i pržite dok se bjelanjak potpuno ne skuha, ali žumanjak ostane malo tekući, otprilike dvije minute.

Poslužite jaje na salati.

Prelijte preostalim umakom i posipajte dodatnim korijanderom, po želji.