Prirodni lijek protiv mnogih bolesti, đumbir sve popularniji

Đumbir je poznat kao jedan od najučinkovitijih prirodnih saveznika zdravlju, a posljednjih godina sve je popularniji i u modernoj prehrani. Svakodnevna konzumacija ovog aromatičnog korijena može donijeti niz dobrobiti, ali stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje ipak nije poželjno.

Zahvaljujući spojevima poput gingerola, đumbir djeluje poput prirodnog antioksidansa i protuupalnog sredstva. Redovita konzumacija može ublažiti simptome artritisa, smanjiti bolove u mišićima te pomoći organizmu u borbi protiv hroničnih upala, koje se smatraju jednim od glavnih uzročnika mnogih bolesti.

Jedna od najpoznatijih dobrobiti đumbira je njegov povoljan utjecaj na probavni sistem. Stručnjaci navode da đumbir potiče lučenje probavnih sokova, čime smanjuje nadutost, smiruje grčeve te ubrzava probavu. Posebno je cijenjen kao prirodan lijek protiv mučnine kod trudnica, putovanja ili probavnih smetnji.

Đumbir posjeduje antibakterijska i antivirusna svojstva, zbog čega se često koristi tokom sezone prehlada. Istraživanja pokazuju da može regulirati razinu šećera u krvi i poboljšati osjetljivost na inzulin, što ga čini korisnim dodatkom prehrani kod osoba s predijabetesom ili dijabetesom tipa 2, uz ljekarski nadzor.











