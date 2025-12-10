Šta zapravo krije vaš sendvič: Stručnjaci upozoravaju na opasne sastojke

Nadjev koji biramo za svoj sendvič može imati puno veći utjecaj na zdravlje nego što se na prvi pogled čini. Brojna istraživanja već godinama upozoravaju da pretjerana konzumacija ultra-prerađene hrane povećava rizik od visokog krvnog pritiska, srčanog i moždanog udara, pa čak i prerane smrti. Ipak, mnogi koji svakodnevno posežu za gotovim sendvičima ili brzom hranom često nisu svjesni da njihov uobičajeni ručak možda nije najzdraviji izbor.

Brojni aditivi

Viktorija Tejlor (Victoria Taylor), viša dijetetičarka iz British Heart Foundationa (BHF), istaknula je zabrinjavajući podatak:

- Više od polovine energije koju prosječna osoba unese tokom dana dolazi iz ultra-prerađene hrane.

Dodaje da to i ne čudi, jer su takve namirnice dostupne, praktične, ukusne i snažno marketinški promovirane. No brojne studije upozorile su da njihova redovna konzumacija može imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

Ultra-prerađena hrana često sadrži brojne aditive — konzervanse, emulgatore, zaslađivače, umjetne boje i arome. Ti sastojci produžuju rok trajanja proizvoda, ali ga nutritivno osiromašuju i potencijalno čine štetnim.

Najproblematičniji nadjevi u sendvičima. Najčešće sendviči sa salamom, kobasicama ili topljenim sirom spadaju u ultra-prerađene proizvode. Obično sadrže visoke količine zasićenih masti, prekomjernu količinu soli te skrivene šećere.

No nezdravi elementi ne nalaze se samo u nadjevu — i unaprijed zapakirani hljeb, kao i pojedine biljne zamjene za meso i sir, također se ubrajaju u ultra-prerađene proizvode.

Zdraviji izbor

Stručnjaci BHF-a naglašavaju da rješenje nije potpuno izbacivanje ovakve hrane, nego pametniji izbor i umjerenost.

- Umjesto potpunog odricanja, važno je razmišljati o ravnoteži. U prehranu uključite minimalno prerađene namirnice, jedite voće i povrće uz obroke, birajte vodu umjesto slatkih napitaka i pokušajte nekoliko puta tjedno kuhati kod kuće - poručuju iz BHF-a.