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Tajna dugovječnosti možda se skriva u omiljenoj poslastici

Može igrati važnu ulogu u očuvanju stanica i organa

Tajna dugovječnosti i tamna čokolada. Pexels

A. P.

17.12.2025

Tamna čokolada, omiljena poslastica mnogih, mogla bi pomoći u očuvanju mladolikosti. Naučnici s King’s Collegea u Londonu otkrili su da teobromin, prirodni spoj koji čokoladi daje karakterističan gorki okus, može igrati važnu ulogu u očuvanju stanica i organa.

Studija, objavljena u magazinu Aging, otkriva kako prehrana bogata teobrominom može biti povezana s nižom biološkom dobi, što znači da vaše stanice i organi funkcioniraju 'mlađe' nego što bi pokazivale godine na papiru.

Teobromin je biljni alkaloid bogat antioksidansima i protuupalnim svojstvima. Naučnici vjeruju da on utječe na regulaciju gena, a analiza razina teobromina u krvi pokazala je povezanost s biološkom dobi. Za razliku od hronološke dobi koja jednostavno broji godine, biološka dob odražava stvarno stanje stanica i organa, a na nju utječu genetika, stil života, okoliš, pa i prehrana.

Ranija istraživanja sugeriraju da teobromin može štititi mozak od Alzheimerove bolesti i ublažiti oštećenja uzrokovana visokim holesterolom, čuvajući pamćenje i kognitivne funkcije.

Tamna čokolada. Pexels

Iako su testirani i drugi spojevi iz kakaa, teobromin je najsnažnije povezan s razlikama u starenju, a stručnjaci još istražuju njegovu interakciju s polifenolima, snažnim antioksidansima koji smanjuju upale i štite stanice.

- Ovo je vrlo uzbudljivo otkriće. Sljedeće pitanje je što stoji iza ove povezanosti i kako prehrambeni metaboliti utječu na naš epigenom - rekao je dr. Ramy Saad, vodeći istraživač.

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci ne preporučuju prekomjerno konzumiranje tamne čokolade. Osim korisnih tvari, ona sadrži šećer, masti i kalorije, pa je potrebno dodatno istraživanje prije nego što se mogu davati konkretne prehrambene preporuke. 

# PREHRANA
# TAMNA ČOKOLADA
# ZDRAVLJE
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