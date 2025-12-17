Tajna dugovječnosti možda se skriva u omiljenoj poslastici

Tamna čokolada, omiljena poslastica mnogih, mogla bi pomoći u očuvanju mladolikosti. Naučnici s King’s Collegea u Londonu otkrili su da teobromin, prirodni spoj koji čokoladi daje karakterističan gorki okus, može igrati važnu ulogu u očuvanju stanica i organa.

Studija, objavljena u magazinu Aging, otkriva kako prehrana bogata teobrominom može biti povezana s nižom biološkom dobi, što znači da vaše stanice i organi funkcioniraju 'mlađe' nego što bi pokazivale godine na papiru.

Teobromin je biljni alkaloid bogat antioksidansima i protuupalnim svojstvima. Naučnici vjeruju da on utječe na regulaciju gena, a analiza razina teobromina u krvi pokazala je povezanost s biološkom dobi. Za razliku od hronološke dobi koja jednostavno broji godine, biološka dob odražava stvarno stanje stanica i organa, a na nju utječu genetika, stil života, okoliš, pa i prehrana.

Ranija istraživanja sugeriraju da teobromin može štititi mozak od Alzheimerove bolesti i ublažiti oštećenja uzrokovana visokim holesterolom, čuvajući pamćenje i kognitivne funkcije.