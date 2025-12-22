Ne jedite jabuke ako imate neku od ovih bolesti

Jabuke se često nazivaju jednom od najzdravijih namirnica. Pune su vlakana, vitamina i antioksidansa te su odličan izbor za međuobrok. Ali, ljekari upozoravaju kako u određenim zdravstvenim stanjima jabuke mogu izazvati više štete nego koristi.

1. Sindrom iritabilnog crijeva (IBS)

Jabuke su bogate fruktozom i sorbitolom – prirodnim šećerima koji mogu izazvati nadutost, grčeve i proljev kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva. Stručnjaci često savjetuju da se u takvim slučajevima jabuke ograniče ili potpuno izbjegnu.

2. Fruktozna malapsorpcija

Kod osoba koje imaju poteškoće s probavom fruktoze, jabuke mogu izazvati nelagodu u želucu, nadutost i proljev. Ovaj poremećaj često prolazi neprepoznato, a simptomi se javljaju ubrzo nakon konzumacije voća bogatog fruktozom.

3. Dijabetes i problemi s kontrolom šećera u krvi

Iako jabuke imaju nizak glikemijski indeks, u većim količinama mogu povisiti nivo šećera u krvi. Ljekari preporučuju da osobe s dijabetesom budu oprezne i jabuke jedu u manjim porcijama, najbolje zajedno s proteinima ili mastima, kako bi se usporila apsorpcija šećera.

4. Alergija na jabuke

Postoji i rijetka alergija povezana s unakrsnom reakcijom na pelud breze. Osobe koje pate od sezonskih alergija mogu osjetiti svrbež u ustima, natečenost usana ili grla nakon konzumacije svježe jabuke.

5. Žučni kamenci i problemi s jetrom

Jabuke sadrže mnogo topivih vlakana (pektina), što je inače zdravo, ali u nekih ljudi s već postojećim problemima s jetrom ili žučnim kamencima može izazvati dodatnu nelagodu i pojačati simptome.