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Unosite previše šećera: Evo šta vam se može desiti

Previše šećera može uzrokovati ubrzanje rada srca, povišenje krvnog pritiska i lupanje srca

Prekomjerni unos šećera. Pexels

Dž. M.

28.12.2025

Prekomjerna konzumacija šećera ne utječe samo na izgled, već ozbiljno ugrožava zdravlje srca. Istraživanja pokazuju da čak i izloženost šećeru u trudnoći i djetinjstvu može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti godinama kasnije. 

Previše šećera može uzrokovati ubrzanje rada srca, povišenje krvnog pritiska i lupanje srca, a dugoročno doprinosi povišenju lošeg LDL holesterola, smanjenju dobrog HDL holesterola, pretilosti, dijabetesu i većem riziku od srčanih bolesti i moždanog udara.

Visok unos šećera također može potaknuti upalu u tijelu, povećati krvni pritisak i opteretiti srce i krvne žile. Prerađeni šećeri podstiču "loš" LDL holesterol, smanjuju "dobar" HDL holesterol, a dugoročno dovode do otvrdnjavanja arterija. Uz to, višak šećera doprinosi pretilosti i inzulinskoj rezistenciji, što povećava rizik od dijabetesa tipa 2, glavnog faktora za srčane bolesti. 

Kako bi se smanjio rizik od srčanih bolesti, preporučuje se ograničiti unos šećera na manje od 30 grama dnevno i birati prirodne zaslađivače poput voća ili meda. Redovna tjelesna aktivnost od 150 minuta sedmično jača srce i poboljšava ravnotežu holesterola i glukoze u krvi. .

# SLATKIŠI
# ISHRANA
# ZDRAVLJE
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