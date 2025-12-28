Unosite previše šećera: Evo šta vam se može desiti

Prekomjerna konzumacija šećera ne utječe samo na izgled, već ozbiljno ugrožava zdravlje srca. Istraživanja pokazuju da čak i izloženost šećeru u trudnoći i djetinjstvu može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti godinama kasnije.

Previše šećera može uzrokovati ubrzanje rada srca, povišenje krvnog pritiska i lupanje srca, a dugoročno doprinosi povišenju lošeg LDL holesterola, smanjenju dobrog HDL holesterola, pretilosti, dijabetesu i većem riziku od srčanih bolesti i moždanog udara.

Visok unos šećera također može potaknuti upalu u tijelu, povećati krvni pritisak i opteretiti srce i krvne žile. Prerađeni šećeri podstiču "loš" LDL holesterol, smanjuju "dobar" HDL holesterol, a dugoročno dovode do otvrdnjavanja arterija. Uz to, višak šećera doprinosi pretilosti i inzulinskoj rezistenciji, što povećava rizik od dijabetesa tipa 2, glavnog faktora za srčane bolesti.