Izbjegavajte med ako imate ove bolesti

Iako je med omiljena prirodna namirnica, stručnjaci upozoravaju da u određenim zdravstvenim stanjima može biti rizičan.

Med je jedan od najpopularnijih prirodnih zaslađivača i često se smatra zdravijom alternativom šećeru, no ljekari upozoravaju da nije prikladan za svakoga. Iako većina ljudi može uživati u njegovim svojstvima bez brige, pojedine grupe trebale bi ga izbjegavati ili konzumirati s velikim oprezom. Upravo zato važno je znati u kojim zdravstvenim stanjima med može biti rizičan, kako biste izbjegli neželjene posljedice i sačuvali svoje zdravlje.

Dijabetes

Prije svega, odrasle osobe s dijabetesom trebaju biti vrlo oprezne s unosom meda. Zbog visokog udjela prirodnih šećera med može brzo povisiti nivo glukoze u krvi. Iako se često spominje kao “prirodnija” opcija, to ne znači da je sigurna za osobe koje imaju problema s regulacijom šećera. Ljekari savjetuju da se med izbjegava ili koristi isključivo u strogo kontroliranim količinama.

Još jedna grupa kojoj se ne preporučuje med su osobe s nasljednom fruktoznom intolerancijom. Kod njih konzumacija fruktoze, koja je jedan od glavnih sastojaka meda, može izazvati teške tegobe i ozbiljno narušiti zdravlje. Za te je osobe med namirnica koju bi u potpunosti trebale izbjegavati kako bi spriječile neugodne i potencijalno opasne reakcije.