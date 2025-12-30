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NAVIKA KOJU MNOGI IMAJU

Pijete kafu na prazan želudac? Evo šta trebate znati

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na reakcije vlastitog tijela

Pijete kafu na prazan želudac?. Unsplash

A. P.

30.12.2025

Mnogi dan započinju šoljicom kafe, često i prije doručka, ali pitanje ostaje – je li kafa na prazan želudac štetna? Prema pisanju portala EatingWell, za većinu zdravih osoba to ne predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. 

Istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija kafe (3 do 5 šoljica dnevno) može imati i određene koristi. Međutim, kafa potiče lučenje želučane kiseline i rad crijeva, što kod nekih ljudi može izazvati nelagodu, ubrzanu probavu ili žgaravicu, posebno ako se pije na prazan želudac.

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na reakcije vlastitog tijela. Osobe sklone žgaravici ili GERB-u mogle bi imati manje tegoba ako kafu kombinuju s hranom ili je piju nakon doručka.

Zaključak je jednostavan – za većinu ljudi kafa natašte nije problem, ali ako primijetite nelagodu, prilagodite naviku svojim potrebama. 

# ISHRANA
# ZDRAVLJE
# KAFA
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