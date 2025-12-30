Pijete kafu na prazan želudac? Evo šta trebate znati

Mnogi dan započinju šoljicom kafe, često i prije doručka, ali pitanje ostaje – je li kafa na prazan želudac štetna? Prema pisanju portala EatingWell, za većinu zdravih osoba to ne predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

Istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija kafe (3 do 5 šoljica dnevno) može imati i određene koristi. Međutim, kafa potiče lučenje želučane kiseline i rad crijeva, što kod nekih ljudi može izazvati nelagodu, ubrzanu probavu ili žgaravicu, posebno ako se pije na prazan želudac.

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na reakcije vlastitog tijela. Osobe sklone žgaravici ili GERB-u mogle bi imati manje tegoba ako kafu kombinuju s hranom ili je piju nakon doručka.