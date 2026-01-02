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ZDRAVSTVENE KORISTI

Evo šta se može desiti s vašim tijelom ako jedete banane tri puta dnevno

Ako u svoj organizam unosite tri banane dnevno, unosite oko 1500 mg kalija, što je korisno za mnoge funkcije tijela

Banane su popularna i ukusna voćka. Facebook

Dž. M.

2.1.2026

Banane su popularna i ukusna voćka koja, osim što je jednostavna za konzumaciju, nudi brojne zdravstvene prednosti. Ako u svoj organizam unosite tri banane dnevno, unosite oko 1500 mg kalija, što je korisno za mnoge funkcije tijela. Međutim, banane nisu samo izvor kalija, već pružaju i niz drugih zdravstvenih koristi.

Snižavaju krvni pritisak:

Zbog visokog udjela kalija, banane su prirodni lijek za snižavanje krvnog pritiska. Kalij pomaže balansirati učinke natrija u tijelu, što može smanjiti visoki krvni pritisak. Osim toga, banane imaju diuretski učinak, što pomaže u izbacivanju viška tekućine iz tijela.

Potiču zdravlje srca:

Banane su bogate vlaknima, koja su dobra za zdravlje srca. Vlakna mogu pomoći u smanjenju rizika od bolesti srca, a specifična topiva vlakna koja se nalaze u bananama mogu dodatno smanjiti loš kolesterol, što poboljšava zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Povećavaju raspoloženje:

Banane sadrže magnezij, koji ima važnu ulogu u održavanju dobrog raspoloženja i kvalitete sna. Nedostatak magnezija može biti povezan s tjeskobom, depresijom i razdražljivostima. Redovita konzumacija banana može poboljšati raspoloženje i smanjiti stres.

Poboljšavaju probavu:

Banane su lako probavljive, što ih čini dobrima za probavni sistem. Pomažu u vraćanju minerala koji se mogu izgubiti tokom proljeva, a također poboljšavaju zdravlje crijeva zahvaljujući sadržaju vlakana.

Korisne su za sportaše:

Banane su odličan izvor energije i hranjivih tvari koje podržavaju mišiće. Studije su pokazale da ljudi koji su tokom sportske aktivnosti jeli banane imali su jednak učinak kao oni koji su pili sportske napitke. Banane pomažu u obnovi mišićnog tkiva i opskrbi tijela antioksidansima.

# ISHRANA
# ZDRAVLJE
# BANANE
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