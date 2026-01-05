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TAJNI SASTOJAK

Dodajte ovaj začin u kafu i osjećajte se sretnije

Pokazalo se da ova neobična kombinacija, osim očuvanja arome, može imati i brojne blagotvorne učinke na organizam

Dodajte ovaj začin u kafu i osjećajte se sretnije. Unsplash

A. P.

5.1.2026

Ako volite kafu, postoji jednostavan dodatak koji bi vas mogao iznenaditi – i popraviti raspoloženje. Riječ je o biberu, sastojku koji se s kafom povezuje još od davnina.

Tradicija dodavanja bibera u kafu potječe iz vremena arapskih trgovaca, koji su zrna kafe pekli zajedno s biberom kako bi duže zadržala intenzivan okus i miris. Kasnije se pokazalo da ova neobična kombinacija, osim očuvanja arome, može imati i brojne blagotvorne učinke na organizam.

Tajna je u jednostavnoj, ali snažnoj sinergiji. Spoj kafe i bibera potiče proizvodnju serotonina, takozvanog hormona sreće, čime pozitivno utječe na raspoloženje, slično kao čokolada, ali uz znatno manji unos kalorija. Piperin, aktivni sastojak crnog bibera, dodatno ubrzava metabolizam i doprinosi efikasnijoj detoksikaciji organizma, zbog čega se ova kafa često preporučuje i osobama koje žele izgubiti višak kilograma.

Osim crnog bibera, u kafu se mogu dodati i aleva paprika ili crveni čili. Aleva paprika daje bogatiji i topliji okus, dok čili donosi blagu ljutinu i dodatnu energiju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvu kafu trebaju izbjegavati osobe koje imaju problema s gastrointestinalnim traktom, jer začini mogu nadražiti osjetljivu sluzokožu.

Sastojci

četiri kašičice mljevene kafe

pola kašičice mljevenog crnog bibera

prstohvat cimeta

muskatni oraščić po ukusu

Priprema

Sve sastojke pomiješajte, prelijte s oko 0,5 litara vode i kuhajte dok se ne pojavi pjena. Kafu skinite s vatre, ostavite kratko da se smiri i poslužite toplu.

# BIBER
# ZDRAVLJE
# KAFA
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