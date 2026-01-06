Koliko je zdravo pojesti šaku orašastih plodova dnevno

Orašasti plodovi često se zapostavljaju među zdravim grickalicama, iako su pravi mali nutritivni saveznici. Bademi, lješnjaci, orasi, pistacije ili indijski oraščići odlični su kao dodatak voću i jogurtu, ali mogu poslužiti i kao samostalna užina koja vas zasiti između obroka. Ipak, važno je znati koliko ih jesti i obratiti pažnju na moguće posljedice po probavni sistem.

Preporučena količina

Orašaste plodove najčešće jedemo sirove, pečene ili lagano tostirane, a sve opcije su dobre. Treba izbjegavati dodavanje previše soli ili šećera jer se tada smanjuju njihova zdravstvena svojstva. Preporučena količina za odraslu osobu je oko 30–40 grama dnevno, što odgovara jednoj šaci.

Najbolje ih je jesti ujutro ili između obroka kao grickalicu koja daje energiju i sprječava prejedanje. Nutricionisti često savjetuju dodavanje orašastih plodova u doručak, npr. u zobene pahuljice, smoothie ili jogurt, jer tada pružaju dugotrajan osjećaj sitosti.

Dobro podnošljivi

Orašasti plodovi su uglavnom dobro podnošljivi, ali osobe s osjetljivim želucem, refluksom ili sindromom iritabilnog crijeva mogu osjetiti nadutost ili blagu žgaravicu zbog visokog sadržaja masnoća i vlakana. Kod osjetljivog želuca bolje ih je kombinovati s jogurtom, voćem ili zobenim pahuljicama kako bi se olakšala probava.

Osobe alergične na orašaste plodove trebaju ih potpuno izbjegavati, dok oni koji prate kalorijski unos trebaju imati na umu da su vrlo kalorični – iako sadrže zdrave masnoće, prevelika količina može brzo povećati ukupni dnevni unos kalorija.