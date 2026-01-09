Popularan začin s moćnim učinkom, ali i mogućim opasnostima

Cimet se često može pronaći u svim kuhinjama, ali njegova upotreba nije ograničena samo na okus – istraživanja pokazuju da može imati značajnu ulogu u regulaciji šećera u krvi. Naime, konzumacija cimeta može smanjiti razinu šećera u krvi i poboljšati odgovor tijela na inzulin. Osim toga, prepoznat je i kao potencijalno koristan tretman za osobe s dijabetesom tipa 2 i sindromom policističnih jajnika zbog pozitivnog utjecaja na metabolizam i lipidni profil.

Brojne studije pokazuju da cimet može pomoći kod hiperglikemije, visokog krvnog pritiska i povišenog holesterola. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ga ne treba koristiti kao zamjenu za propisane lijekove te preporučuju konsultaciju s liječnikom prije značajnog uključivanja cimeta u prehranu.

Unatoč njegovim zdravstvenim prednostima, konzumacija cimeta nosi i potencijalne rizike. Naprimjer, može utjecati na funkciju trombocita i izazvati poremećaje u menstrualnom ciklusu, uključujući obilnije i duže menstruacije. Također, obična sorta cimeta sadrži kumarin, prirodnu tvar koja djeluje kao sredstvo za razrjeđivanje krvi.

Zbog ovih svojstava cimet može povećati rizik od krvarenja, posebno kod osoba koje koriste antikoagulantnu terapiju ili lijekove poput ibuprofena. Istraživači su primijetili da svakodnevna konzumacija cimeta može uzrokovati i učestala krvarenja iz nosa.