Jedete li banane svaki dan? Evo šta to radi vašem tijelu

Gotovo da ne postoji dom bez barem jedne banane u zdjeli s voćem. Praktične, zasitne i prirodno slatke, savršeno odgovaraju brzom ritmu svakodnevice. Bilo da ih jedemo ujutro, između obroka ili nakon treninga, banane su postale nezaobilazan dio prehrane.

No, i pored svih prednosti, ostaje dilema – koliko je banana zapravo previše?

Potrebni benefiti

Ono po čemu se posebno ističu jeste visok sadržaj kalija, minerala ključnog za ravnotežu tečnosti u tijelu, pravilan rad mišića i funkcionisanje nervnog sistema. Redovna, ali umjerena konzumacija banana povezuje se sa stabilnijim krvnim pritiskom, manjim rizikom od srčanih oboljenja i boljom probavom.

Nutricionisti, međutim, podsjećaju da ni zdrave namirnice nisu izuzetak od pravila umjerenosti. Jedna do dvije banane dnevno sasvim su dovoljne da organizam dobije sve potrebne benefite, bez unosa viška kalorija ili šećera.

Prvi efekat koji se često osjeti nakon konzumacije banana je porast energije. Prirodni ugljikohidrati i vitamini B kompleksa daju brz, ali stabilan izvor snage, dok vlakna pomažu usporiti apsorpciju šećera i spriječiti nagli pad energije kasnije tokom dana.

Banane sadrže između tri i pet grama vlakana, zavisno od zrelosti, što doprinosi redovnoj i zdravoj probavi. Osim toga, kalij pomaže u izbacivanju viška natrija iz organizma i opušta krvne sudove, što pozitivno utiče na rad srca i mišića.

Zanimljivo je i to da banane mogu djelovati na raspoloženje. Zahvaljujući vitaminu B6 i triptofanu, potiču proizvodnju serotonina i dopamina. Uz to, bogate su vitaminom C, manganom i antioksidansima koji jačaju imunitet.

Zbog prisustva elektrolita poput kalija i mangana, često se preporučuju i kao idealna užina prije ili poslije fizičke aktivnosti, jer pomažu u sprječavanju grčeva i bržem oporavku.

Potencijalni rizici

Ipak, nisu baš savršene za svakoga. Banane imaju relativno visok udio prirodnih šećera, pa ako se konzumiraju same i u većim količinama, mogu izazvati nagle oscilacije šećera u krvi.

Također, osobe koje boluju od bolesti bubrega ili uzimaju terapije koje utječu na nivo kalija trebale bi biti posebno oprezne, jer prekomjeran unos tog minerala može predstavljati rizik.