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Samo mjesec dana bez šećera može promijeniti tijelo više nego što mislite

U prvim danima organizam ulazi u fazu prilagodbe

Izbacivanje šećera. Pexels

A. P.

22.1.2026

Šećer se ne nalazi samo u kolačima i čokoladama, već je prisutan i u brojnim namirnicama koje svakodnevno konzumiramo. Iako povremeni slatki zalogaji nisu problem, dugotrajan i prekomjeran unos šećera povezuje se s debljinom, upalnim procesima u organizmu i povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2. Stručnjaci ističu da se već nakon četiri sedmice smanjenog ili potpuno izbačenog unosa dodanog šećera mogu primijetiti jasne i pozitivne promjene u tijelu.

U prvim danima organizam ulazi u fazu prilagodbe. Razina šećera u krvi postaje stabilnija, smanjuju se nagli padovi energije i napadi gladi, a lučenje inzulina se postupno uravnotežuje, čime se rasterećuje gušterača. Iako su u ovom razdoblju česte jake želje za slatkim, tijelo se polako privikava, a pravilna hidratacija, kvalitetan san i uravnotežena prehrana mogu znatno olakšati taj proces.

Kako sedmice odmiču, energija tokom dana postaje ujednačenija jer se organizam sve manje oslanja na brze šećere, a sve više na složene ugljikohidrate i zdrave masti.  Nadutost se smanjuje, a potreba za slatkišima postupno slabi.

Nakon dvije do tri sedmice dolazi do dubljih promjena. Upalni procesi se smanjuju, jetra se počinje oporavljati, a krvni pritisak kod mnogih postaje stabilniji. Koža može izgledati čišće i svježije, a česti su i osjećaj ravnijeg stomaka, bolja koncentracija i jasnije razmišljanje.

Nakon mjesec dana bez dodanog šećera jača i imunološki sistem, jer šećer više ne ometa rad bijelih krvnih stanica. Poboljšava se osjetljivost na inzulin, čime se smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, dok koristi osjeća i kardiovaskularni sustav kroz bolju razinu kolesterola i manji pritisak na krvne žile. Istovremeno se mijenja i percepcija okusa – voće postaje slađe, a potreba za industrijskim slatkišima gotovo nestaje, što olakšava održavanje zdravijih prehrambenih navika.

Važno je naglasiti da izbacivanje šećera ne znači potpuno odricanje od slatkog. Prirodni šećeri iz voća, povrća i mliječnih proizvoda i dalje su poželjni, dok najveći problem predstavljaju dodani šećeri, koji se često kriju u gaziranim pićima, zaslađenim jogurtima, gotovim umacima i pekarskim proizvodima. 

To potvrđuje i studija Sveučilišta Harvard, objavljena u časopisu BMJ, prema kojoj zamjena samo jednog zaslađenog pića dnevno vodom, čajem ili kafom smanjuje rizik od prerane smrti za 18 posto, a kod osoba s dijabetesom rizik od kardiovaskularnih bolesti za 24 posto. 

# ŠEĆER
# ISHRANA
# ZDRAVLJE
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