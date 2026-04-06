Proljetna salata od rotkvica gotova za pet minuta

Salata od rotkvica i mladog luka savršen je izbor za sve koji vole jednostavna, svježa i sezonska jela. Ova kombinacija donosi hrskavu teksturu i blago pikantan okus, uz obilje hranjivih sastojaka.

Rotkvice su bogate vitaminom C, vlaknima i folatima, dok mladi luk sadrži vitamine A i K te ima protivupalna svojstva. Zajedno čine lagan i zdrav obrok ili prilog.

Sastojci:

200–300 g rotkvica

1–2 vezice mladog luka

so i biber po želji

Priprema:

Rotkvice dobro operite, očistite i narežite na tanke ploške. Mladi luk očistite i narežite na kolutiće, koristeći i bijeli i zeleni dio. Sve stavite u posudu i lagano izmiješajte.

Za preljev pomiješajte maslinovo ulje s limunovim sokom ili sirćetom, dodajte so i biber, pa prelijte preko salate.

Najbolje je poslužiti odmah, dok je povrće svježe i hrskavo.